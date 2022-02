Cedevita Olimpija na gostovanju pri Lakoviču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je nova zahtevna preizkušnja, na kateri bodo skušali podaljšati niz uspehov. Danes se bodo Ljubljančani v Nemčiji na obračunu 13. kroga EuroCupa pomerili s košarkarji ratiopharma Ulma, ki jih vodi Jaka Lakovič, in skušali drugo tretjino evropske sezone skleniti z novo zmago.

Zasedba glavnega trenerja Jurice Golemca je na zadnjih dveh tekmah zabeležila dve zaporedni zmago. Najprej so Zmaji na domačem parketu minulo sredo v Evropskem pokalu premagali turško ekipo Frutti Extra Bursaspor, v nedeljo pa so bili v regionalnem tekmovanju boljši še od Igokee.

Ratiopharm Ulm, ki ga s klopi vodi nekdanji kapetan slovenske moške članske reprezentance, Jaka Lakovič, je do 13. kola 7DAYS EuroCupa zbral šest zmag in doživel šest porazov.

Ekipi sta se med seboj v tej sezoni prvič pomerili v četrtem kolu, v Stožicah pa smo zmagovalca dobili šele po dveh podaljških. Napet obračun, v katerem so gostje po 20 minutah igre vodili že z 48:31, so Ljubljančani v svojo korist začeli obračati po glavnem odmoru. Zmaji so izsilili oba podaljška, po 50 minutah igre pa je semafor kazal 101:96 v korist Ulma.

"Ulm je zelo disciplinirana ekipa, na seznamu igralcev pa lahko najdemo štiri košarkarje, ki so v svoji karieri že igrali v ligi NBA. Ekipa je sestavljena iz zelo kakovostnih igralcev, za Ulmom pa je odlična sezona, zato pred nami zagotovo ni lahka tekma. Igrati moramo disciplinirano ter hkrati hitro in trdo v obrambi," je pred tekmo dejal Golemac.