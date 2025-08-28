Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Četrtek,
28. 8. 2025,
14.00

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
poljska košarkarska reprezentanca Slovenska košarkarska reprezentanca EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Luka Dončić Luka Dončić KošarkaEP EuroBasket

Četrtek, 28. 8. 2025, 14.00

41 minut

EuroBasket 2025, 2. dan

V živo: Islandija proti Izraelu, prvi test tudi za Slovenijo

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Luka Dončić slovenska košarkarska reprezentanca | Slovenski košarkarji danes s tekmo proti domačinom Poljakom začenjajo z nastopi na letošnjem Eurobasketu. | Foto Aleš Fevžer

Slovenski košarkarji danes s tekmo proti domačinom Poljakom začenjajo z nastopi na letošnjem Eurobasketu.

Foto: Aleš Fevžer

Drugi dan evropskega prvenstva v košarki se tudi za Slovenijo začenja zares. Slovenski košarkarji se bodo ob 20.30 v razprodani dvorani Spodek v Katovicah pomerili z gostitelji Poljaki. Tekma bo imela še dodaten čustveni naboj, saj so prav Poljaki pred tremi leti Slovencem razblinili sanje o kolajni. Ob 14.00 sta se začela obračuna med Gruzijo in Španijo ter Islandijo in Izraelom.

Eurobasket, 2. dan:

Četrtek, 28. avgust:

Aleksander Sekulić
Sportal Aleksander Sekulić s prstom pokazal na gostitelje

Obe reprezentanci bosta imeli na tribunah močno navijaško podporo. V Katovice je včeraj z avtobusom krenilo kar tisoč slovenskih navijačev, veliko jih je na prvenstvo odpotovalo tudi v lastni režiji.

Na stavnicah so favoriti Slovenci, oboji pa poudarjajo, da je tekma iz Eurobasketa 2022 še živa v njihovih spominih – za Poljsko je bil to največji uspeh na Eurobasketih v zadnje pol stoletja. A mnogi tokrat napovedujejo povsem novo zgodbo. Mateusz Ponitka stavi na pomoč publike in trdo obrambo, Slovenija pa verjame, da bo pokazala boljši obraz kot na pripravljalnih tekmah in naredila prvi korak k izločilnim bojem.

Drugi tekmovalni dan bosta ob 14.00 odprli reprezentanci Gruzije in Španije ter Izraela in Islandije. Ob 17.00 se bo začela tekma med Belgijo in Francijo, ob 17.15 pa se bosta pod koše podali reprezentanci Bosne in Hercegovine ter Cipra. Ob isti uri kot Slovenija (20.30) se bosta pomerili tudi Grčija in Italija. 

Poljska, Mateusz Ponitka
Sportal Poljak, ki je uničil slovenske sanje: Luka je zdaj mentalno še močnejši

Slovence v petek čakajo Francozi

Slovence naslednji test čaka v petek, ko se bodo ob 17. uri pomerili z aktualnimi evropskimi in olimpijskimi prvaki Francozi. V nedeljo jih čaka izbrana vrsta Belgije, po dnevu premora pa še Islandija in Izrael.

Eurobasket, 2. dan:

Četrtek, 28. avgust:

Lestvice:

Lakers
Sportal Luko Dončića na Poljskem obiskala posebna delegacija iz Los Angelesa #video
Srbija : Estonija, EuroBasket
Sportal Favoriti za naslov v uvodu suvereni, drama v Tampereju Fincem
Rob Pelinka
Sportal Dončićev šef jasen: S tem nismo nikoli imeli težav #video
poljska košarkarska reprezentanca Slovenska košarkarska reprezentanca EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Luka Dončić Luka Dončić KošarkaEP EuroBasket
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.