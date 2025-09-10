Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Sreda,
10. 9. 2025,
16.00

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21

Natisni članek

Natisni članek
Franz Wagner Gregor Hrovat Dennis Schröder Aleksander Sekulić nemška košarkarska reprezentanca EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Slovenska košarkarska reprezentanca Luka Dončić Luka Dončić KošarkaEP

Sreda, 10. 9. 2025, 16.00

4 minute

EuroBasket 2025, četrtfinale

V živo: Če Slovenija zmaga, bo v polfinalu igrala z ...

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21
Edo Murić slovenska košarkarska reprezentanca | Slovenski košarkarji se bodo danes ob 20.00 v Rigi z Nemčijo pomerili za polfinalno vstopnico. | Foto FIBA

Slovenski košarkarji se bodo danes ob 20.00 v Rigi z Nemčijo pomerili za polfinalno vstopnico.

Foto: FIBA

Slovenski košarkarji, ki so v osmini finala izločili Italijo in si priborili četrtfinalno vstopnico, se bodo ob 20. uri v četrtfinalu evropskega prvenstva v Rigi pomerili z Nemčijo, ki je po izpadu Srbije prvi favorit za zlato medaljo. Še prej, ob 16.00, igrata najlepši presenečenji EuroBasketa, Finska, ki je izločila Srbe, in Gruzija. Zmagovalca teh dveh dvobojev se bosta pomerila v petkovem polfinalu.

donke
Sportal Nova Dončićeva čarovnija v Rigi, to zmore le on! #video

EuroBasket 2025, četrtfinale:

Sreda, 10. september: 

Gregor Hrovat, Rok Radović
Sportal Slovenija le Luka Dončić? Slovenski reprezentant se ne strinja.

To bo za slovenske košarkarje tretji poskus preboja v polfinale evropskih prvenstev. Leta 2009 v Katovicah jim to ni uspelo, Srbi so bili močnejši, še vedno pa so sladki spomini na EuroBasket 2017, ko je Slovenija v Istanbulu ugnala Španijo in na koncu osvojila naslov evropskega prvaka.

Nemški košarkarji: Razen Dončića nimajo veliko za ponuditi

Nemci bodo trd oreh. V četrtfinale bodo vstopili s šestimi zmagami (na tem prvenstvu še ne poznajo poraza) in tremi zaporednimi uspehi proti Sloveniji. Nemški košarkarji, aktualni svetovni prvaki, so prepričani, da Slovenci nimajo možnosti, kajti razen enega najboljših na svetu Luke Dončića "nimajo veliko za ponuditi".

Franz Wagner: Želimo igrati svojo košarko. Če bomo zgodaj našli svoj ritem, imamo dobre možnosti za zmago. | Foto: Guliverimage Franz Wagner: Želimo igrati svojo košarko. Če bomo zgodaj našli svoj ritem, imamo dobre možnosti za zmago. Foto: Guliverimage

Nemški košarkarji se v četrtfinalu evropskega prvenstva proti Sloveniji ne želijo preveč osredotočati na superzvezdnika lige NBA Luko Dončića. "Želimo igrati svojo košarko. Če bomo zgodaj našli svoj ritem, imamo dobre možnosti za zmago," je pred današnjo tekmo dejal Franz Wagner, ki si tako kot Dončić služi kruh z igranjem košarke v ligi NBA, in sicer v vrstah ekipe Orlando Magic.

Dončić je Slovence praktično sam popeljal v četrtfinale, ob tem poudarjajo pri nemški tiskovni agenciji dpa. Z vidika Nemčije bo največji izziv predstavljal, kako ustaviti Dončića, še dodajajo pri dpa. "Mislim pa, da imamo tudi mi veliko orožij, da lahko predstavljamo velik izziv za Slovenijo," je dejal pomočnik trenerja Alan Ibrahimagić, ki bo na tekmi v Rigi prevzel vodenje reprezentance od še vedno bolnega selektorja Alexa Mumbruja.

Borbenost, ekipni duh in Luka Dončić

Na drugi strani so glavna orožja Slovenije borbenost, ekipni duh in Luka Dončić, ki je s povprečjem 34 točk na tekmo prvi strelec eurobasketa. Na zadnji tekmi osmine finala proti Italiji je dosegel 42 točk. 

"Po mojem mnenju je Nemčija trenutno najbolj dominantna ekipa. Dosegajo več kot sto točk na tekmo. Veliko je situacij, v katerih se hranijo z dobro obrambo, ukradenimi žogami in protinapadi. Hitro zaključuje napade, imajo veliko posesti, mogoče v nekaterih elementih skušajo igrati precej podobno kot mi. Prva stvar, ki bo pomembna, je to, da moramo imeti pameten in učinkovit napad in ne dovoliti, da prihaja do ukradenih žog in da na ta način prelomijo tekmo," je ocenil slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki je odgovoril tudi na nemške kritike na račun Dončića.

Na prvih dveh četrtfinalih je Turčija premagala Poljsko, Grčija pa je bila boljša od Litve. 

EuroBasket 2025, četrtfinale:

Sreda, 10. september: 

Aleksander Sekulić
Sportal Sekulić odgovoril nemškim kritikam Luke Dončića #video
Giannis Antetokounmpo
Sportal Grki po več kot 15 letih, Turki po skoraj 25 letih v polfinalu EP
Luka Dončić
Sportal Nemci nespoštljivo o Dončiću
Mark Padjen
Sportal Poškodba v slovenskem taboru
Franz Wagner Gregor Hrovat Dennis Schröder Aleksander Sekulić nemška košarkarska reprezentanca EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Slovenska košarkarska reprezentanca Luka Dončić Luka Dončić KošarkaEP
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.