Krvniki Slovencev prepričani, da še niso rekli zadnje

Danes bosta na EuroBasketu v Berlinu na sporedu oba polfinalna obračuna. Najprej se bosta ob 17.15 pomerili reprezentanci Poljske, ki je v sredo v četrtfinalu izločila Slovenijo, in Francije, nato pa bosta zvečer med seboj obračunali še Nemčija in Španija. Finale in tekma za tretje mesto bosta na sporedu v nedeljo.

V prvem polfinalu si bosta v areni Mercedes-Benz v Berlinu nasproti stali največje presenečenje letošnjega EuroBasketa, Poljska, in Francija. Poljaki so v sredo po neverjetni predstavi in bledi igri Slovencev na kolena spravili četo Aleksandra Sekulića, pred tem pa so v osmini finala izločili Ukrajince. Francozi so bili v četrtfinalu po preobratu boljši od Italijanov, po podaljšku pa so dobili tudi tekmo osmine finala proti Turkom.

"Vemo, da moramo igrati boljše, a glavno je, da smo še vedno v igri. Moramo igrati še boljše kot na zadnjih tekmah, a verjamemo, da nam lahko uspe. Zaslužili smo si to priložnost," je pred tekmo s Poljaki dejal francoski selektor Vincent Collet.

Mateusz Ponitka je proti Sloveniji dosegel 26 točk, 16 skokov in 10 asistenc. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pri Poljakih, ki bodo igrali v zgodovinskem prvem polfinalu na evropskih prvenstvih, je v sredo blestel Mateusz Ponitka, ki je dosegel trojni dvojček. Na tem prvenstvu v povprečju dosega 15 točk, 6,4 skoka in 6,9 asistence na tekmo. "V igri ostajamo samo še štiri reprezentance. Francija je odlična ekipa in mislim, da jih na tem prvenstvu do zdaj še nihče ni jemal preveč resno. Nekateri pravijo, da so se po sreči uvrstili v polfinale, ker so zadnji tekmi dobili po podaljšku. Vidi se, da Francozi rastejo iz tekme v tekmo, zato nas čaka res težek obračun," je pred srečanjem dejal Ponitka.

Španci ali Nemci?

V večerni poslastici se bodo za drugo finalno vstopnico pomerili po mnenju mnogih trenutno prvi favoriti za zlato gostitelji Nemci in Španci, ki so sicer s prenovljeno ekipo pokazali, da še vedno spadajo med najboljše evropske reprezentance. Nemci so do zdaj na prvenstvu izgubili le eno tekmo, in sicer proti Sloveniji v skupinskem delu prvenstva. Nemci so v osmini finala izločili Črnogorce, nato pa v poslastici četrtfinala še Grke. Španci pa so bili v osmini po podaljšku boljši od Litve, nato pa so za uvrstitev med najboljše štiri strli še Fince.

Juancho Hernangomez in Rudy Fernandez sta dve izmed glavnih orožij Španije. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Španci imajo zelo fizično ekipo. Moramo biti pripravljeni. V ekipi nimajo Giannisa Antetokounmpa, a imajo ogromno igralcev, ki lahko dosežejo po 20 točk. Naša miselnost mora biti na ravni kot proti Grkom," je prepričan zvezdnik nemške ekipe Dennis Schröder.

Nad uvrstitvijo med najboljše štiri pa je navdušen španski selektor Sergio Scariolo. "Da smo se uvrstili med najboljše štiri ekipe na takšnem turnirju, kjer so izpadle tako dobre ekipe z boljšimi posamezniki in več talenta kot mi, je res nekaj posebnega. Dali bomo vse od sebe, še naprej se bomo borili, takšni smo, to je naša identiteta," je bil jasen Scariolo.

EuroBasket, polfinale Petek, 16. september:

17.15 Poljska – Francija

20.30 Nemčija – Španija

