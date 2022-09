V živo: 52 točk Finske ob polčasu, tudi koš s svoje polovice #video

V prvem četrtfinalu igrata Španija in Finska. Španija nima več zvezdniške ekipe kot nekoč, a je povedla z 8:2. Nato pa se ji je ustavilo oziroma se je razigrala Finska. Slednja je naredila delni izid 20:5. Lauri Markkanen, ki je dal 43 točk na dvoboju osmine finala, je imel v prvi četrtini samo dve točki, a se je med strelce vpisalo že devet finskih košarkarjev. Za izid četrtine 30:17 je v zadnji sekundi s svoje polovice zadel Mikael Jantunen.

Brez posebne muke so Finci prednost okoli 13 točk držali večino druge četrtine. V zadnji minuti prvega polčasa jim je malo padla koncentracija in Španija se je približala na 43:52. Pri Špancih sta bila v napadu razpoložena le brata Hernangomez, Willy je bil pri 13, Juancho pa pri 10 točkah. Markannen je prišel do desete točke. Finci so iz 13 metov v prvem polčasu zadeli sedem trojk, imeli so tudi že 16 asistenc (enkrat več od Špancev).

Nemci se sprašujejo, kako bodo ustavili Giannisa

Zvečer se bodo v Berlinu na velikem derbiju pomerili gostitelji prvenstva Nemci in eni prvih favoritov za končni uspeh Grki. Nemčija, pri kateri sta zaradi poškodb pod vprašajem nastopa Franza Wagnerja in Johannesa Voigtmanna, je na srečanju osmine finala s 85:79 premagala Črno goro, Grčija pa je s 94:88 izločila Češko.

"Igramo proti eni najboljših ekip na svetu z enim najboljših igralcev na svetu. Zelo pomembna bo igra v tranziciji, še pomembneje pa bo, kako bomo zaustavili Giannisa. Ne vem še, kako bomo to storili, upam, da nam bo uspelo. Pomembno je, da pridemo na igrišče in igramo svojo igro," je pred tekmo dejal nemški selektor Gordon Herbert.

EuroBasket, četrtfinale Torek, 13. september:

17.15 Španija - Finska 43:52 /polčas/

20.30 Nemčija - Grčija Sreda, 14. september:

17.15 Francija - Italija

20.30 Slovenija - Poljska Polfinale Petek, 16. september:

Nemčija/Grčija - Španija/Finska

Slovenija/Poljska - Francija/Italija

Preberite še: