Znane vse četrtfinalistke EuroBasketa, kot zadnje napredovale Nemke in Srbkinje

Reprezentanci Češke in Črne gore sta v ponedeljek uspešno preskočili kvalifikacije in sta se v četrtfinalu evropskega košarkarskega prvenstva za ženske pridružili prvouvrščenim reprezentancam predtekmovanja Španiji, Madžarski, Franciji in Belgiji. Danes pa se je o zadnjih dveh potnikih v četrtfinale odločalo še v Stožicah. Napredovanja so se veselile košarkarice Srbije in Nemčije.