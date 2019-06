Slovenke proti Italiji za drugo mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za razliko od ostalih skupin je v Nišu pred zadnjim krogom odprto le eno vprašanje. Prvo mesto si je zagotovila Madžarska, brez možnosti za napredovanje pa je po petkovem porazu s Slovenkami ostala Turčija.

Slovenija se bo križala s skupino D, ki je upravičila naziv skupina smrti. V njej je pred zadnjima tekmama skoraj še vse mogoče. Srbija ima dve zmagi, po eno pa Rusija, Belgija in Belorusija. Prva tekma v Zrenjaninu med Rusijo in Belorusijo se bo začelo ob 17.45, druga med Srbijo in Belgijo pa ob 20.30.

Slovenija je v petek dosegla veliko zmago nad Turčijo. Foto: Vid Ponikvar

"Z uvrstitvijo v izločilne boje v Beograd smo izpolnili želje, slovensko žensko košarko postavili še stopnico višje, a s takim pristopom in odnosom do slovenskega dresa moramo tudi nadaljevati. Čaka nas še zadnji obračun v skupinskem delu. Dvoboj z Italijankami bo odločal o drugem mestu, ki v repesažu prinaša navidezno lažjega nasprotnika iz izjemno močne skupine v Zrenjaninu. Seveda bomo naredili vse, da še enkrat navdušimo vse te navijače, ki so pripotovali v Niš, ter vse košarkarske navdušence pred malimi zasloni. Podpore, ki smo jo deležni na vsakem koraku, smo res izjemno veseli," pravi slovenski selektor Damir Grgić.

Slovenke z reprezentanco Italije nimajo prav bogate zgodovine odigranih tekem. Na uradnih dvobojih so se pomerile le dvakrat, na sredozemskih igrah leta 1993 in 2001. Obakrat so bile uspešnejše Italijanke. Te so v Nišu najprej premagale Turkinje s 57:54, nato pa izgubile z Madžarsko z 51:59.

Iz skupine neposredno v četrtfinale potuje prvouvrščena ekipa. Reprezentance, ki bodo osvojile drugo ali tretje mesto, bodo morale odigrali še dvoboj repasaža za vstop med osem najboljših. Tekme izločilnega dela bodo dekleta odigrala v Beogradu. Slovenska skupina C se bo v nadaljevanju prvenstva križala s skupino D, v kateri se merijo Belorusija, Rusija, Belgija in Srbija.

Slovenske košarkarice šele drugič igrajo v družbi najboljših evropskih ekip. Ob krstnem nastopu pred dvema letoma v Pragi so končale na 14. mestu med 16 reprezentancami, v predtekmovanju pa so premagale Grčijo ter izgubile proti Franciji in Srbiji.

Evropsko prvenstvo, skupina C:

Lestvica:

