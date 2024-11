Domžalčani še drugič v 14 dneh boljši od Skopja

Košarkarji Kansaija Heliosa so v četrtem krogu lige Aba 2 še četrtič zmagali. V Domžalah so bili še drugič v 14 dneh boljši od MZT Skopja, zmagovalca je tako kot na prvi tekmi v Skopju odločila končnica. Končni izid tekme je bil 69:68 (16:15, 39:26, 50:48).

Po prvem polčasu je kazalo na bolj prepričljivo zmago Domžalčanov, pred odmorom so namreč vodili z 39:26, a mrk gostiteljev na začetku drugega dela in delni izid 0:13 je tekmo naredil dramatično. Negotovo je bilo vse do konca, odločala je zadnja minuta. Vanjo so gosti vstopili z vodstvom 67:64, Helios je zaostanek znižal, 26 sekund pa je Američan Deon Edwin v boju pod košem s komolcem udaril Blaža Mahkovica in mu razbil arkado. Sodniki so sicer nespreten prekršek ocenili kot namerno osebno napako.

Jan Copot je zadel prosta meta, Domžalčani pa so imeli še napad. Sreten Knežević ga sicer ni uspešno zaključil, a je nato napako popravil, v zadnji sekundi je namreč blokiral met Darona Slya.

Knežević je bil s 16 točkami najučinkovitejši v domžalski vrsti, Mahkovic jih je dodal 14. Pri gostih je 16 točk dosegel Edwin. Knežević se je izkazal tudi s sedmimi skoki, toliko jih je v statistiko vpisal tudi Copot.

Helios ima zdaj osem točk in si je že zagotovil napredovanje med osem najboljših ekip. Tri točke zaostajata Cedevita junior in MZT, črnogorski Teodo Tivat je še brez zmage.

Naslednjo tekmo bodo Domžalčani odigrali 4. decembra, ko jim v goste prihaja Cedevita junior.

