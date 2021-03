Dragićevemu soigralcu zaradi sovražnega govora 50.000 dolarjev globe

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je košarkarju moštva Miami Heat Meyersu Leonardu zaradi uporabe sovražnega govora za en teden prepovedalo nastopanje na tekmah, hkrati pa so mu izrekli tudi plačilo globe v višini 50.000 ameriških dolarjev (41.761 evrov), so sporočili iz lige NBA.

Kot so sporočili, je razlog za kazen antisemitska žalitev, ki jo je 29-letni igralec uporabil med video igrico, ki je bila predvajana prek neposrednega prenosa.

Leonard se je od takrat opravičil in izjavil, da se ni zavedal žaljivega pomena besed. Trenutno poškodovani center bo po navedbah NBA moral sodelovati tudi v obveznem programu kulturne raznolikosti.

Že pred tem je Miami Heat, košarkarski klub, za katerega igra tudi Goran Dragić, za nedoločen čas suspendiral Leonarda.

"Miami Heat ostro obsoja uporabo kakršne koli oblike sovražnega govora," so sporočili iz ekipe. "Besede, ki jih je uporabil Meyers Leonard, so bile napačne in od nikogar, ki je povezan z našo franšizo, ne bomo prenašali sovražnega govora," so zapisali pri Miamiju.

