Vsestranski Dončić kot riba v vodi

Ob izjemni predstavi evropskega tandema Kristaps Porzingis-Luka Dončić, v kateri se je raznovrstni Ljubljančan izkazal z novim trojnim dvojčkom (22 točk, 12 skokov, 12 asistenc), so košarkarji Dallasa v prvi tekmi po tekmovalnem premoru v teksaškem obračunu premagali San Antonio Spurs (115:104).

Če je na nedavni All-star tekmi v Atlanti Luka Dončić vodilno vlogo še prepustil ali pa jo je bil celo prisiljen prepustiti košarkarjem z daljšim stažem na zvezdniškem nebu lige NBA, pa je ob nadaljevanju rednega dela v dresu svojega Dallasa vnovič prevzel vajeti in zasijal v zanj značilnem vsestranskem sijaju. V kljubski majici je bil znova kot ruba v vodi. Na teksaškem obračunu proti SA Spurs je namreč 22-letni Ljubljančan v 39 minutah igre dosegel 22 točk, 12 točk in 12 asistenc ter bil pomemben akter pomembne zmage (115:104) v boju z enim od neposrednih tekmecev za končnico.

S tem je prišel do svojega osmega trojnega dvojčka v tekoči sezoni in skupno 33. v sezoni. Na večni lestvici po številu tekem s tem statističnim presežkom se je zdaj malenkostno odlepil od aktivnih tekmecev Rajana Ronda in Bena Simmonsa ter se povzpel na enajsto mesto, na katerem mu družbo dela Bob Cousy.

Dončić tokrat sicer znova ni povsem naravna strelskih naprav (met iz igre 9:20, prosti metu 2:3). Predvsem meti za 3 točke mu nikakor ni stekel (2:10).Izgubil je tudi šest žog in kar nekaj energije po nepotrebnem namenil sodnikom. A zadeval je, ko je bilo to najbolj potrebno. Vlogo prvega strelca ekipe je tokrat sicer prepustil razigranemu Kristapsu Porzingisu (28 točk), s katerim sta odigrala niz všečnih potez. Tudi v prelomnih trenutkih zadnje četrtine, ko je Dallas vendarle strl odpor neugodnega tekmeca.

Dvojni dvojček: št. 33 Foto: Guliver Image

Odločitev v zadnji četrtini

O precejšnji izenačenosti tekme priča podatek, da sta si ob izmenjavanju v vodstvu do zadnje četrtine tekmeca priigrala največ sedem točk prednosti. San Antoniu sta pripadla predvsem zaključka prvih dveh četrtin, Dallas je rahlo pobudi prevzel v tretji, v kateri je Dončić nekoliko odločneje pogledal tudi proti obroču. Toda rezultat 87:86 pred začetkom zadnjega dela tekme je napovedoval napeto četrto četrtino.

V le tej so gostje izza črte za tri točke streljali s slepimi naboju, v domači vrsti pa je v ospredje stopil tandem Dončić-Porzingis. In ko je Luka slabi dve minuti pred koncem tekme po koraku nazaj, ob katerem je njegov čuvaj Dejounte Murray za nekaj trenutkov povsem izgubil orientacijo v prostoru, zadel svojo drugo trojko, je bila pri rezultatu 110:99 odločitev o zmagovalcu že na dlani. Dallas je sicer zadnjo četrtino dobil z rezultatom 28:18.

LD 77 je ujel 12 odbitih žog Foto: Guliver Image

Le dve tekmi

V drugi tekmi po krajšem All-star premoru je Mempis doma z rezultatom 127:112 premagal Washington. Košarkarji iz Tennesseeja so vodili glavnino tekmo, največ z 19 točkami prednosti. Največ zaslug za premoč je imel litovski center Jonas Valanciunas, ki je 29 točkam dodal kar 20 skokov.

Precej bolj pester pa bo spored severnoameriške poklicne košarkarske loge v noči na petek, ko bo na sporedu kar enajst tekem. Aktiven bo znova tudi Dončićev Dallas, ki ga čaka gostovanje pri Oklahoma City Thunder. Na parket pa bo vnovič stopil tudi Goran Dragić. Z Miamijem ga namreč čaka floridski obračun proti Orlando Magic.

Liga NBA, 10. marec:

Dallas Mavericks : San Antonio Spurs 115:104

Porzingis 28 (14 skokov), Dončić 22 (12 skokov, 12 asistenc); DeRozan 30, Mills 14



Memphis Grizzlies : Washington Wizards 127:112

Valanciunas 29 (20 skokov), Morant 21 (10 asistenc); Beal 21, Westbrook 20

Lestvica: