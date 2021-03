Miami suspendiral Leonarda

Košarkarju, ki je letos odigral le tri tekme, preostale pa zamudil zaradi operacije rame, ni pomagalo niti opravičilo, v katerem je navedel, da ni vedel, kaj določene besede pomenijo.

"Žal mi je. Za mojo napako je krivo nepoznavanje zgodovine. Nisem vedel, kaj beseda pomeni in da je žaljiva za skupnost. Poiskal bom ljudi, ki me o tem lahko poučijo. Boril se bom proti tej vrsti sovraštva," je v opravičilu zapisal Leonard.

"Miami Heat ostro obsoja uporabo kakršne koli oblike sovražnega govora," so sporočili iz ekipe. "Besede, ki jih je uporabil Meyers Leonard, so bile napačne in od nikogar, ki je povezan z našo franšizo, ne bomo prenašali sovražnega jezika," so odločni pri Miamiju, ki bo sodeloval tudi pri preiskavi NBA.

