Olimpija finale proti Krki odprla z visoko zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na uvodni tekmi finala državnega prvenstva, v katerem se še devetič merita Petrol Olimpija in Krka, so zanesljivo, z 90:69 slavili Ljubljančani. Druga tekme serije, v kateri igrajo na tri zmage, bo v torek v Novem mestu.

Olimpija je na prvi finalni tekmi visoko premagala Krko. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Olimpija naskakuje sedemnajsto krono, Krka osmo. Ljubljančani so tokrat po dolgem času v vlogi branilca naslova, Dolenjci pa so se po treh sušnih letih vrnili v finale. Za Krko je to deveti finale, praznih rok pa je ostala le dvakrat.

Prva tekma je potekala v ljubljanskih Stožicah, kjer so Novomeščani sicer bolje začeli obračun, po prvič četrtini vodili za tri (18.15), a nato je vajeti v roke vzela Olimpija. Ob polčasu je vodila za pest, nato pa le zviševala prednost, ki je na koncu srečanja znašala 21 točk. Najbolj razpoložen je bil Jan Špan z 19 točkami, Devin Oliver jih je dodal 15, pri Krki je največ točk, 13, dosegel Žiga Dimec.

Povratno tekmo bo v torek gostila novomeška dvorana Leona Štuklja. Prvaka bi teoretično lahko dobili že prihodnji petek, ko se bosta tekmeca srečala v ljubljanskem Tivoliju.

FINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA

Prva finalna tekma

Sobota, 19. maj, ob 17.30:

Petrol Olimpija : Krka 90:69 (66:52, 39:33, 15:18) /1:0/

Špan 19, Oliver 15; Dimec 13



//razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage.



Druga finalna tekma:

Torek, 22. maj, ob 18.00:

Krka - Petrol Olimpija Tretja finalna tekma:

Petek, 25. maj, ob 18.00:

Petrol Olimpija - Krka Morebitna četrta finalna tekma:

Nedelja, 27. maj, ob 20.00:

Krka - Petrol Olimpija Morebitna peta finalna tekma:

Torek, 29. maj, ob 18.00:

Petrol Olimpija - Krka

Dosedanji prvaki

1991/92 - Smelt Olimpija

1992/93 - Smelt Olimpija

1993/94 - Smelt Olimpija

1994/95 - Smelt Olimpija

1995/96 - Smelt Olimpija

1996/97 - Smelt Olimpija

1997/98 - Union Olimpija

1998/99 - Union Olimpija

1999/00 - Krka Telekom

2000/01 - Union Olimpija

2001/02 - Union Olimpija

2002/03 - Krka

2003/04 - Union Olimpija

2004/05 - Union Olimpija

2005/06 - Union Olimpija

2006/07 - Helios Domžale

2007/08 - Union Olimpija

2008/09 - Union Olimpija

2009/10 - Krka

2010/11 - Krka

2011/12 - Krka

2012/13 - Krka

2013/14 - Krka

2014/15 - Tajfun

2015/16 - Helios Suns

2016/17 - Union Olimpija

2017/18 – ?