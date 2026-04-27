Krka za slovo do visoke zmage, uspešna tudi Ilirija

Medtem ko se je v ligi ABA že sklenilo dogajanje v ligi za prvaka, v kateri ekipe zdaj čakajo na četrtfinale, pa je zdaj dokončno odločeno tudi dogajanje v skupini za obstanek. Krka je na zadnji tekmi jadranske sezone v Novem mestu s 97:73 premagala Vienno z Gregorjem Glasom, v sklepnem dejanju pa se je izkazala tudi Ilirija, ki je na gostovanju v Beogradu v soboto premagala FMP z 88:82.

Perspektiva Ilirija si je z zmago v zadnjem krogu skupinskega dela dokončno zagotovila obstanek v ligi Aba. Po nekaj slabših predstavah in tesnih porazih v zadnjih krogih je sezono sredi Beograda zaključila v velikem slogu in premagala FMP z 88:82.

Z deseto zmago v premierni sezoni med elitno regionalno elito so Ljubljančani izpolnili zadani cilj, zdaj pa bodo moči usmerili v končnico domače lige OTP, kjer imajo prav tako visoke ambicije.

Foto: FMP Soccerbet/Nikola Cimburovic/ABA liga

Zasedba Stipeta Modrića se je do zmage prebila z velikim preobratom ob koncu polčasa in na začetku nadaljevanja. Z delnim izidom 32:6 je od zaostanka 15 točk (42:27) prišla do prednosti 11 točk (59:48).

Vseeno je morala za dve točki tekmo oddelati do konca, saj so se domači približali na točko zaostanka (83:82), na roko ji niso šla niti štiri sodniška preverjanja v zadnji minuti in pol, vendar sta Wendell Green in Petar Popović ohranila mirno roko s črte prostih metov.

Green je bil prvi strelec Perspektive Ilirije z 21 točkami (6 skokov, 4 podaje), 15 jih je dosegel Edo Murić (trojke 3:7), po 12 pa sta jih dodala Mark Padjen (met iz igre 3:4, 10 podaj) ter Tim Tomažič (10 skokov).

Na izpad je že obsojen Split, medtem ko si je mesto v play-inu že zagotovil Spartak iz Subotice. V prvem boju play-ina se bosta sicer v torek pomerila Bosna in Igokea, ki sta bili v ligi za prvaka sedmi in osmi.

