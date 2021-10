Dončićev trener razgrnil karte

Pod režimom prejšnjega trenerja Ricka Carlisla so morali navijači Dallas Mavericks velikokrat do zadnjega trenutka počakati, da so izvedeli, kdo od vprašljivih košarkarjev bo izpustil tekmo in kdo ne. Pod taktirko Jasona Kidda se to spreminja.

Dallas bo ponoči odigral prvo pripravljano tekmo v sezoni in jasno je, kako bo prvi mož stroke razporedil minutažo najboljših. Luka Dončić in Kristaps Porzingis bosta proti Utah Jazz zaigrala po en polčas.

"Imamo mlado ekipo, vsi bi radi igrali. Do zdaj sem bil v moštvih, v katerih so bili starejši, bolj modri košarkarji. Zame je to novo, saj bi vsi radi igrali," poudarja Kidd.

Dončić in Porzingis bosta na parketu v istih peterkah v prvi in drugi četrtini, nato pa se bosta usedla na klop in tekmo do konca spremljala s strani.

Jasno je tudi, da na prvi pripravljalni tekmi ne bomo videli treh košarkarjev. Dorian Finney-Smith, Dwight Powell, ki sta sicer predvidena za prvo peterko, ter organizator igre Frank Ntilikina ne bodo v dresu. Tyrell Terry zaradi osebnih razlogov še naprej ostaja odmaknjen od ekipe.

Sezona v ligi NBA se bo začela 19. oktobra, Dončić pa bo s soigralci zaigral na štirih tekmah (Utah Jazz, LA Clippers, Charlote hornets in Milwaukee Bucks).