Luka Dončić zgrožen

Na tekmi lige NBA med Portlandom in Utahom so v končnici odločilno vlogo odigrali sodniki, potem ko niso priznali koša Damiana Lillarda, ki je šel v prodor, žoga se je že dotaknila table, nato pa je šele Rudy Gobert dodelil blokado. Nad odločitvijo so se zgražali številni znani obrazi lige NBA, tudi Luka Dončić.

Damian Lillard je bil v dresu Portlanda proti Utah Jazz izjemno razpoložen. Dosegel je 42 točk in bil na dobri poti do 44. točke, vendar so ga zaustavili sodniki.

Do konca tekme je bilo namreč 13,5 sekunde, ko je Utah še vodil s 116:114. Takrat bi morali sodniki priznati koš Lillardu. Organizator igre Portlanda je šel v prodor, poskušal žogo položiti v koš, zadel že tablo, nato pa je njegovo žogo izbil center Utaha Rudy Gobert. Po košarkarskih pravilih bi moral to biti koš, vendar sodniki tega niso videli.

"Blokada" Goberta:

NO GOAL TEND CALL ON DAMIAN LILLARD SHOT pic.twitter.com/KfMmFWF8T0 — NBA Hustle (@Hustle_NBA) February 8, 2020

Damian Lillard is absolutely furious after the refs didn’t count his tying basket, in what seemed to be a goaltend. pic.twitter.com/jR2M78pNai — Legion Hoops (@LegionHoops) February 8, 2020

We don’t wana hear this punk Ass shit. https://t.co/nuG56kaHbR — Damian Lillard (@Dame_Lillard) February 8, 2020

Vidno besni Lillard je zahteval, da bi si sodniki ogledali posnetek, vendar ni dočakal zadoščenja. "Prišli smo do zadnjega napada, vendar sodniki niso piskali. Dejali so nam, da je bila odločitev lahka in da koša ni bilo. To nas je stalo pomembno tekmo."

Z njim so sočustvovali tudi drugi košarkarji lige NBA. Na Twitterju se je oglasil tudi Luka Dončić, ki je najprej zapisal, kako so lahko to sodniki zgrešili, nato pa še dodal, da bi morali pogledati posnetek.

Nekdanji košarkar lige NBA Kendrick Perkins je dal jasno vedeti, da omenjena sodniška trojka ne bi smela soditi na nobeni tekmi končnice lige NBA, J.R. Smith je izpostavil, da bi morali biti kaznovani, Jusuf Nurkić pa je ob nazorni sliki denimo zapisal: "To je vse, ljudje." Oglasil se je tudi kontroverzni Enes Kanter, ki misli, da so bili košarkarji Portlanda oropani.

how you miss that call?🤷🏼♂️ — Luka Doncic (@luka7doncic) February 8, 2020

should be able to challenge that !!! — Luka Doncic (@luka7doncic) February 8, 2020

The 3 Refs that worked the Trailblazers @ Jazz game tonight should not be allowed to work this year Playoffs and should be fined. This is inexcusable!!! Real Talk — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) February 8, 2020