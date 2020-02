Vprašaj pri Luki Dončiću

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Dončić in njegovo okrevanje po težavah z gležnjem

Navijači Dallas Mavericks so v ameriškem glavnem mestu Washingtonu ponoči videli drugi zaporedni poraz svojega moštva, ob tem pa si želeli, da bi bil Luka Dončić v kadru. A ga bodo pogrešali tudi na naslednji tekmi, saj zaradi težav z gležnjem z ekipo ni odpotoval na dve gostovanji. V klubu upajo, da bo nared še pred vikendom vseh zvezd.

Če bo šlo vse po načrtih, bi se lahko Luka Dončić po vnovičnem zvinu gležnja vrnil na parket in pomagal soigralcem Dallas Mavericks v noči na torek ali četrtek, ko bodo nasproti stali Utah Jazz oziroma Sacramento Kings.

To so želje navijačev, kakor tudi glavnega trenerja Ricka Carlisleja, ki slovenskega košarkarja pogreša v rotaciji. Vendarle je prvi mož ekipe iz Teksasa in gonilna sila napadalnih akcij.

Luka si je desni gleženj poškodoval 30. januarja na treningu. Že sredi decembra je zaradi težav z gležnjem izpustil štiri tekme, tudi zdaj je pri tej številki. A se bo ta povečala vsaj na pet, saj zagotovo ne bo igral v noči na nedeljo, ko bo Dallas gostoval pri moštvu Michaela Jordana Charlotte Hornets.

Zaradi desnega gležnja v tej sezoni izpustil osem tekem

Ali ga bomo na delu videli v noči na torek proti Utah Jazz ali v noči na četrtek proti Sacramento Kings? Ali šele na vikendu vseh zvezd v Chicagu prihodnji konec tedna? Foto: Guliver/Getty Images Prvi mož stroke je ob poškodbi slovenskega čudežnega dečka izpostavil, da bi bilo dobrodošlo, da bi bil nared do tekme vseh zvezd, na kateri bo Luka igral v prvi peterki skupaj z LeBronom Jamesom, ki ga je izbral za soigralca. "Tekma je pomembna tako za Luko kakor tudi za našo ustanovo," je takrat dejal Carlisle, na gostovanju pri Washingtonu, kjer je Dallas v zadnji sekundi ostal brez zmage, pa dodal: "Ko bo stoodstotno pripravljen, bo zaigral. Jasno je, da zdravniška služba posveča veliko pozornosti določenim poškodbam, če se zgodijo večkrat zapored."

Luka si je namreč drugič v tej sezoni zvil prav desni gleženj, kar je dodatno zaskrbelo vse v klubu in zlasti njegove privržence.

"Nisem na mestu, da bi dajal zdravstvene ocene, čeprav vem, da je bilo tokrat pri zvinu nekoliko drugače, kar je morda bolje," je še povedal Carlisle.

Če bo njegov gleženj dopuščal, potem bi lahko Luka videli v pogonu spet v noči na torek, ko Dallas gosti Utah Jazz, v nasprotnem primeru pa dva dneva pozneje, ko v Teksas prihajajo Sacramento Kings.

Po dveh zaporednih porazih je Dallas padel na sedmo mesto v zahodni konferenci - v končnico jih potuje osem -, a ima pred devetim Portlandom za zdaj še vedno varnih sedem zmag prednosti.