Dončić si je po hudem udarcu s soigralci nalil čistega vina

Dvoboj med Atlanto in Dallasom, ki so ga v ligi NBA napovedovali kot veliki obračun novincev Traeja Younga (17 točk) in Luke Dončića (21 točk), je zaznamoval velikanski preobrat. Telički so na krilih razigranega Ljubljančana vodili že za 26 točk, na koncu pa parket v Atlanti zapuščali sklonjenih glav. Bili so tako potolčeni, da so si imeli v slačilnici marsikaj povedati.

Čeprav je Trae Young v odmevnem obračunu novincev dosegel manj točk od Luke Dončića (17 proti 21), se mu je na koncu smejalo, saj je z moštvom vknjižil zmago. Kar 12 od 17 točk je prispeval v zadnji četrtini, ko se je lomila tekma, njegov veliki tekmec, 19-letni Ljubljančan, pa je večino točk dosegel v uvodni četrtini (12 točk), ki je mejila na popolnost, saj jo je Dallas dobil kar z 42:22.

Američanom ni ušel podatek, da je slovenski biser v drugem polčasu, v zadnjih dveh četrtinah, zadel le tri od desetih metov iz igre. "Nekateri bodo dejali, da je dosegel (Luka Dončić, op. p.) več točk od mene in da je zaradi tega boljši, sam pa sem ob koncu dneva lahko le srečen, da je moja ekipa zmagala. To je najpomembnejše," je po mogočnem preobratu poudaril 20-letni Young in se zahvalil navijačem. "Hvala, Atlanta. To je šele začetek," je napovedal mladenič, ki podobno kot Dončić v krstno sezono v ligi NBA vstopa z velikimi pričakovanji.

Slovenskega košarkarja je na letošnjem naboru izbrala Atlanta, Dallas pa kot petega Younga. Ker si je vodstvo Teličkov bolj želelo prihoda Dončića, so sklenili dogovor z Atlanto. Opravili so menjavo, Young se je preselil v Atlanto, ki je prejela še možnost izbire v prvem krogu nabora leta 2019.

Young je v zadnji četrtini navdušil občinstvo v dvorani State Farm Arena, ki je prvič, odkar je bila prenovljena (stroški so znašali okrog 165 milijonov evrov), odprla vrata spektaklu lige NBA. Usoda je hotela, da je bilo to ravno ob gostovanju Dallasa, ko je zaradi izjemnih predstav Dončića čutiti ogromno lukamanijo.

Prihod slovenskega najstnika je poskrbel za evforijo navijačev, na tekmi v Atlanti niso manjkali niti navijači iz Slovenije, ki so v čast mlademu Ljubljančanu na tribunah izobesili slovenske zastave. Novinar Eddie Sefko, ki podrobno spremlja tekme Dallasa, je dejal, da so v preteklosti zaradi Dirka Nowitzkega na tribunah prevladovale nemške zastave, od te sezone pa bo očitno drugače.

It used to be German flags at Maverick road games. Now it's Slovenian flags at Atlanta.

Bodo slovenske zastave na tribunah tudi v noči na soboto, ko se bo Dallas prvič z Dončićem podal na kanadska tla in gostoval pri Torontu? Takrat naj bi prvič v tej sezoni zaigral tudi Harrison Barnes, najboljši strelec Dallasa v zadnjih dveh sezonah, kar bi lahko Teličkom pomagalo do boljših predstav, hkrati pa bo zanimivo videti, kako bo trener Rick Carlisle razdelil minute njemu in slovenskemu zvezdniku.

Young in Dončić si pihata na dušo "Preden je prišel v ZDA, nisem vedel veliko o njem. Bolje sem ga spoznal, ko sva se poleti družila kot novinca. Je prijeten, dober fant. Z razlogom je tukaj, saj je odličen igralec. Izmenjala sva si telefonski številki," je mlademu slovenskemu asu popihal na dušo mladi zvezdnik Atlante Trae Young. Tvit Younga ... T H E F U T U R E🙏🏽💯 #Respect pic.twitter.com/JEXztixkYU — Trae Young (@TheTraeYoung) October 25, 2018 "Je odlična oseba. Obnaša se normalno, nikakor, kot da bi bil superzvezdnik. Je povsem običajen fant," je o leto starejšem stanovskem kolegu, ki ju je zaznamoval dogovor med Atlanto in Dallasom po letošnjem naboru lige NBA, predstavniku sedme sile Eddieju Sefku dejal Luka Dončić. Ameriški novinar ga je nato vprašal, ali se tudi on obnaša kot Young. Dončić se mu je nasmehnil in rahlo prikimal. ... in odgovor Dončića respect🙌💯 https://t.co/gEQoqDxhAC — Luka Doncic (@luka7doncic) October 25, 2018

Dvoboj v Atlanti je zaznamoval obračun mladih novincev Younga in Dončića. Foto: Reuters Za košarkarje Dallasa je bila na gostovanju v Atlanti usodna zadnja četrtina, ki so jo izgubili s 17:31. Velika prednost jim je spolzela iz rok. Dolgo je kazalo imenitno, nasmihala se jim je zgodovinska prva zmaga v gosteh, odkar njihov dres nosi Dončić. Telički so v drugi četrtini vodili kar za 26 točk (51:25), a nato ostali praznih rok. Zlasti zaradi nemoči v zadnji četrtini.

Atlanta je prvič prešla v vodstvo s 96:95, ravno po treh prostih metih, ki jih je zadel Trae Young. Na koncu se je izkazalo, da je bila to tekma, na kateri je Dallas zapravil tretjo najvišjo prednost (+26) v zgodovini franšize, ko je ostal brez zmage.

"Pomislili smo že, da bo to za nas preprosta naloga. Stopili smo s plina. Čestitke gostiteljem, ki se niso predali. Nismo naredili tistega, kar bi morali," je po dvoboju Atlanti za velik preobrat čestital Wesley Matthews. "Ni prijetno, če vodiš za 26, nato pa izgubiš tekmo za sedem točk. Slabo smo se odzvali," je dodal njegov soigralec Dennis Smith Jr., ki si je v zadnjih minutah dvoboja poškodoval levi gleženj.

Atlanta je v zadnjih 31 minutah nadigrala goste iz Teksasa z delnim rezultatom 86:53. "Po tej tekmi si moramo naliti čistega vina, biti odkriti drug z drugim. To nas bo bolelo še nekaj časa," je poudaril Matthews.

Luka Dončić nemočno spremlja zabijanje Kenta Bazemora, prvega strelca dvoboja (32 točk). Foto: Reuters

O tem, kako boleč poraz so doživeli košarkarji Dallasa, pričajo tudi besede nezadovoljstva J. J.Baree, ki je v zadnjih minutah na parketu zamenjal šepajočega Matthewsa. "Groza, v Atlanti smo doživeli katastrofo. Takoj smo se spomnili na zadnjo sezono. Čaka nas veliko dela, veliko stvari moramo popraviti. O tem se moramo odkrito pogovoriti v slačilnici. Edina dobra stvar, ki sem jo videl na tej tekmi, je ta, da smo lahko takrat, ko smo dobri, resnično zelo dobri."

To je veljalo do sredine druge četrtine, ko so imeli Telički ogromno prednost. V 16. minuti dvoboja je znašala kar 26 točk, nato pa so sledile črne minute, v katerih je največ težav Dallasu povzročal veteran Kent Bazemore. Dosegel je strelski rekord kariere, kar 32 točk, in popeljal Atlanto do zmage nad Dallasom (111:104).