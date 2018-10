Fenomenalna četrtina Dončića, nato hladna prha, Dragićev stroj mlel, Curry zadeval kot nor #video

Košarkarji Dallas Mavericks so po dveh zaporednih zmagah v ligi NBA izgubili v Atlanti. Luka Dončić je tekmo začel izjemno, Dallas je vodil že za +26, nato pa so Telički padli v veliko luknjo. Na koncu je Ljubljančanu (21 točk) zmanjkal en skok do dvojnega dvojčka. Goran Dragić (13 točk) je z Miamijem zmlel New York Knicks. LeBron James je dočakal prvo zmago z Los Angeles Lakers, vroči Stephen Curry je v uvodnih treh četrtinah natresel Washingtonu kar 51 točk!

Učinek Luke Dončića: 21 točk, met za tri 2/9, met za dve 5/9, prosti meti 5/8, 9 skokov, 2 asistenci, 3 izgubljene žoge, 1 ukradena žoga, 1 blokada v 34 minutah in 11 sekundah.

Na srečanju v Atlanti so bile vse oči uprte v novinca Luko Dončića in Traeja Younga. Slovenskega košarkarja je na letošnjem naboru izbrala prav Atlanta, Dallas pa kot petega Younga. Ker so si pri Dallasu nadvse želeli slovenskega košarkarja, so opravili posel in pri menjavi klubov dodali Atlanti še možnost izbire v prvem krogu nabora v prihodnjem letu.

Ni bilo malo takšnih, ki so se v Atlanti zgražali, zakaj niso v svoje vrste pripeljali prav 19-letnega Dončića. A so lahko na začetku sezone zadovoljni tako navijači Atlante kot tudi Dallasa. In oboji so z nestrpnostjo pričakovali, kaj bosta Dončić in Young pokazala na tekmi v noči na četrtek.

Luka je bil kralj prve četrtine

Luka Doncic's feel for the game is remarkable. This third basket is so beautiful: He pump fakes, subtly fakes a step back to create a little extra space, then finishes. @ringer pic.twitter.com/hm9t1cYqlI — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) October 24, 2018

Začetek obračuna je pripadal Luki, ki je spisal izjemno prvo četrtino. Dosegel je 12 točk in bil prvi mož Dallasa, ki je po 12 minutah vodil s kar 42:22. Young je imel težave z osebnimi napakami, zato je na parketu prebil nekoliko manj časa.

Vrhunci Luke Dončića v Atlanti:

Domačini so v prvem polčasu zaostajali že za 26 točk, a se nato začeli počasi pobirati. Dallas je dobil prvi polčas z 58:48, v nadaljevanju se je Atlanta vedno bolj približevala, v zadnji četrtini pa pri 96:95 prvič povedla. Gostje so veliko poskušali za tri točke, tudi slovenski biser Luka, ki pa ga je natančnost meta začela puščati na cedilu. Dallas je na koncu priznal premoč in izgubil s 104:111.

Z Youngom sta si zrla iz oči v oči. Foto: Reuters

Dončić je tekmo končal pri 21 točkah, kar je njegov drugi najboljši dosežek v NBA-karieri, a je zadel le dve od devetih trojk. Za dve točki je metal 5/9, proste mete 5/8. Zmanjkal mu je le en skok, da bi se lahko pohvalil s prvim dvojnim dvojčkom v karieri, saj je imel devet skokov. V statistiko je vpisal še dve asistenci.

Goran Dragić se je skupaj s soigralci Miamija veselil gladke zmage nad New York Knicks. Foto: Getty Images Skromen met je imel tudi Young, ki pa je v zaključku tekme uspešno zadeval proste mete. Zbral je 17 točk (met iz igre 3/12, prosti meti 10/13), pet asistenc in štiri skoki. Z 32 točkami je bil najboljši strelec Kent Bazemore, 24 pa jih je prispeval Taurean Prince. Pri poražencih je ob Dončiću največ točk dosegel Wesley Matthews (23), a je tudi on grešil trojke kot po tekočem traku – metal jih je 5/14.

Učinek Gorana Dragića: 13 točk, met za tri 2/3, met za dve 2/6, prosti meti ¾, 5 skokov, 3 asistence, 1 izgubljena žoga v 28 minutah in 31 sekundah

Miami nadigral Kratkohlačnike

Je imel pa zato razlog za veselje Goran Dragić. Z Miami Heat je potolkel Kratkohlačnike iz New Yorka. Košarkarji Miamija so ključen posel naredili v tretji četrtini, ki so jo dobili s kar 45:20. Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance je k zmagi s 110:87 prispeval 13 točk, pet skokov in tri asistence, z 22 točkami in 14 skoki pa je bil pri zmagovalcih najbolj razpoložen center Hassan Whiteside.

Vrhunci dvoboja v Miamiju:

Rapsodija vročega Curryja

Branilci naslova Golden State Warriors so na domačem parketu v dvorani Oracle Arena nadigrali Washington (144:122). Napolnili so mu koš in že v prvem polčasu dosegli kar 80 točk. Prednjačil je kdo drug kot Stephen Curry.

Vroči ostrostrelec Bojevnikov je že v uvodnih treh četrtinah dosegel kar 51 točk, v zadnji četrtini pa sploh ni več stopil na parket, saj si je njegova ekipa zagotovila ogromno prednost pred gosti iz prestolnice ZDA.

Izjemna predstava Stephena Curryja:

Curry je imenitno zadeval za tri točke. Od 16 metov jih je cilj zadelo kar 11. Razigran je bil tudi drugi zvezdnik Golden Stata Kevin Durant (30 točk, osem asistenc, osem skokov), uspešen strelski večer pa je imel tudi Klay Thompson (19 točk). Tako so trije najboljši strelci prvakov skupno dosegli okroglih sto točk! Pri gostih je največ točk dosegel Bradley Beal (23). Košarkarji Golden Stata so v spomin na šampionsko generacijo leta 1975 oblekli kopijo dresov, s katerimi so pred 43 leti postali prvaki lige NBA.

Prva zmaga jezernika Jamesa

LeBron James je z Jezerniki iz Los Angelesa vpisal prvo zmago v tej sezoni. Foto: Reuters V pestri noči na četrtek je bilo v ligi NBA odigranih enajst tekem. Dobro si jo bodo zapomnili navijači Los Angeles Lakers, saj so v četrtem poskusu končno pozdravili prvo zmago v tej sezoni. Prvo zmago, odkar nosi dres Jezernikov LeBron James. Jezerniki, ki so ponovno pogrešali kaznovana Rajona Ronda in Brandona Ingrama, so v gosteh s 131:113 nadigrali Phoenix, James pa je izstopal z 19 točkami, desetimi asistencami in sedmimi skoki. Učinek bi bil še boljši, če ne bi zadnje četrtine presedel na klopi.

Pri Phoenixu, ki je kot prvi v tej sezoni premagal Dončićev Dallas, se je ponovno izkazal novinec Deandre Ayton. Prvi izbor nabora je bil z 22 točkami drugi strelec svojega moštva, dodal pa je 11 asistenc. Najboljša strelca dvoboja sta bila Devin Booker (Phoenix) in Lance Stephenson (Los Angeles Lakers). Oba sta dosegla 23 točk.

Izjemen večer je za Grkom Giannisom Antetokounmpom. Zvezdnik Milwaukeeja je blestel proti Philadelphii (123:108) in dosegel trojni dvojček (32 točk, 18 skokov in deset asistenc). Milwaukee je zmagal že četrtič zapored v tej sezoni, pri poražencih pa je s 30 točkami in 19 skoki izstopal Joel Embiid.

Dončić proti Torontu, Dragić s Portlandom Dallas in Miami, kluba v ligi NBA s slovenskima legionarjema, se lahko po štirih tekmah pohvalita z enakim izkupičkom (dve zmagi in dva poraza). Telički se bodo z Luko Dončićem naslednjič predstavili ljubiteljem košarke v noči na soboto, ko bodo gostovali pri Torontu, Miami pa se bo v noči na nedeljo z Goranom Dragićem pomeril s Portlandom.

Lestvica: