Dončić še čaka na to, kar je doživel v Evropi, njegov veliki tekmec pa opozarja #video

Luka Dončić in trener Rick Carlisle sta v tej sezoni doživela 48 porazov.

Luka Dončić in trener Rick Carlisle sta v tej sezoni doživela 48 porazov. Foto: Reuters

Do konca rednega dela košarkarske lige NBA sta le še dva dneva in v noči na četrtek se bo tako končala sezona za Luko Dončića. Pogled je že uperil proti naslednji, v kateri verjame, da se bo trend uspešnosti ekipe spremenil na bolje. Zato pa je v igri za lovoriko najboljšega novinca sezone. Njegov edini pravi tekmec Trae Young izpostavlja sebe in odličen drugi del sezone.

Če gledamo individualne dosežke Luke Dončića, je lahko slovenski košarkar zadovoljen s krstom v ligi NBA. Zato pa nima razloga za veselje, ko pogleda lestvico zahodne konference. Dallas Mavericks so se lep čas gibali okoli mest, ki vodijo v končnico, po menjavi igralcev pa je krivulja drastično padla. Na zadnjih 25 tekmah so izgubili kar 19-krat.

"Zame je izgubljanje največja bolečina. Mislim, da sem v vsej karieri izgubil približno toliko tekem kot v tej sezoni. Zato je zame to težko, vendar se že veselim naslednje, v kateri verjamem, da bomo boljši," pravi Dončić, ki je v Evropi z Real Madridom v večini nizal zmage in osvajal lovorike.

"Ne maramo izgubljati, zato motivacija je"

Težko mu je tudi, ko ne more stopiti na parket. Zadnji dve tekmi je zaradi težav z mišico izpustil, v celotni sezoni pa ni igral na osmih tekmah. "Rad sem na parketu. Vem, da se bo sezona kmalu končala, zato si želim igrati," poudarja slovenski košarkar.

Lani so pri Dallasu v končnici namerno izgubljali tekme, da bi bili na naboru čim višje, kar je lastnik Mark Cuban izjavil v enem izmed podcastov, vodstvo lige na čelu z Adamom Silverjem pa ga je kaznovalo z dobrimi 500 tisoč evri kazni.

Ob pogledu na serijo porazov bi lahko vzporednice iskali tudi za letos, vendar je za letošnji nabor mladih košarkarjev (20. junij v Brooklynu) pri Dallasu nekoliko bolj zapleteno. Ob lanski menjavi Atlante in Dallasa, v kateri sta bila udeležena Dončić in Trae Young, je Dallas, ki si je želel našega košarkarja, v Atlanto poslal tudi izbiro v prvem krogu nabora za letošnje leto.

Atlanta bo dobila Dallasovo izbiro, če na žrebu (14. maj v Chicagu), na katerem bo jasno, katere ekipe bodo izbirale med prvimi štirimi, Dončićevo moštvo ne bo med srečneži. Če se bo to zgodilo, bo Dallas zadržal izbiro, sicer bo Atlanta dobila Dallasov izbor. Ta bo nižje od šestega mesta, saj Dallas slabši od šestega mesta v rednem delu sezone ne more biti - ekipe, ki se ne bodo uvrstile v končnico, bodo nato od petega do štirinajstega izbirale na podlagi (ne)uspešnosti v sezoni.

Dallas je trenutno sedma najslabša ekipa v sezoni. "Radi zmagujemo. Ne maramo izgubljati, zato motivacija je," pred zadnjima tekmama pravi glavni trener Rick Carlisle.

Lestvica za žreb izborov za letošnji nabor lige NBA

Team Zmage-porazi Odstotek zmag % Top-4 izbor v % 1. izbor na naboru v % 1. New York 16-64 .200 52.1 14.0 2. Cleveland 19-62 .235 52.1 14.0 *2. Phoenix 19-62 .235 52.1 14.0 4. Chicago 22-58 .275 48.1 12.5 5. Atlanta 29-52 .358 42.1 10.5 6. Washington 32-49 .395 37.2 9.0 7. Memphis 32-48 .400 29.4 6.8 *7. Dallas** 32-48 .400 29.0 6.7 9. New Orleans 33-48 .407 20.3 4.5 10. Minnesota 36-44 .450 13.9 3.0 11. LA Lakers 37-44 .457 9.4 2.0 12. Miami 38-42 .475 6.2 1.3 13. Charlotte 38-42 .475 5.7 1.2 13. Sacramento** 39-42 .481 2.4 0.5

**- izbor Sacramenta bi šel Bostonu **- izbor Dallasa bi šel Atlanti

"Če bodo gledali celotno sezono, bo bolj napeto, kot si nekateri mislijo"

Trae Young igra v drugem delu sezone izvrstno. Foto: Guliver/Getty Images V ligi NBA pa je veliko govora tudi o tem, kdo bi moral biti najboljši novinec lige. Imeni sta le dve – Luka Dončić in Trae Young. Fanta, ki sta lani na naboru nemudoma zamenjala ekipi. Mnenja o tem, kdo je bil najboljši, so različna.

Če gledamo številke skozi celotno sezono, je Luka v prednosti, ni pa malo takšnih, ki izpostavljajo vroče predstave branilca Atlante po februarskem All Star vikendu. "Trae je bil odličen, vendar je novinec leta Dončić," so mnenja številnih.

"Nagrada je za celotno sezono. Na začetku so vsi govorili, da je Dončić novinec leta in to povsem zasluženo. Igral je zelo dobro, jaz ne tako. V drugem delu sezone se je obrnilo. Če bodo gledali le prvi del sezone, potem je jasno. Če bodo gledali celotno sezono, bo bolj napeto, kot si nekateri mislijo," v bitki za naziv najboljšega mladega košarkarja opozarja Young, ki je z Atlanto zbral tri zmage manj kot Luka z Dallasom.

Statistika Luke Dončića in Traeja Younga