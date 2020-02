Dončić ne želi izpustiti svoje zabave

V Miamiju pravkar poteka tekma lige NBA Miami Heat – Dallas Mavericks. Pred veliko skupino slovenskih navijačev moči med seboj merita Goran Dragić in Luka Dončić. Slednji tako na delovni način proslavlja dopolnjenih 21 let.

Zaradi lažje poškodbe palca leve roke je nastop Luke Dončića v slovenskem obračunu sicer vse do zadnjega nekoliko visel v zraku. A slavljenec ni želel izpustiti lastne zabave, srečanja z Goranom Dragićem in slovenske veselice na Floridi. Stisnil je zobe, si nadel opornico in na parket dvorane AmericanAirlines Arene, v kateri naj bi se po grobih ocenah znašlo več kot dva tisoč slovenskih navijačev, pritekel kot član prve peterke Dallasa.

Dogajanje na tekmi:



Miami Heat : Dallas Mavericks 56:51 (2. četrtina)



Goran Dragić:5 točk

Luka Dončić:6 točke

Slovenski ljubitelji košarke, ki so nase opozorili z glasnimi navijaškimi vzkliki in poskakovanjem, ko se je iz zvočnikom mogočen dvorane zaslišala Golica, so sicer kar nekaj časa čakali na prvi slovenski koš. Dragić je, kot je bilo pričakovati, tekmo začel na klopi, pri Dallasu pa je prvič osem točk v nizu dosegel Tim Hardaway ml. Dončić se je s črte prostih metov med strelce vpisal šele v osmi minuti, Dragić pa je kmalu po vstopu v igro v navdušil s prodorom v zadnji minuti prve četrtine. Ta se je končala z izenačenim rezultatom 31:31.

Slovenia has come out in full force to watch Luka Doncic and Goran Dragic go head-to-head tonight!pic.twitter.com/OynYQLqxVN — Mavs Lead (@MavsLead) February 29, 2020

Liga NBA, 28. februar Miami Heat (Goran Dragić) – Dallas Mavericks (Luka Dončić) Orlando Magic – Minnesota Timberwolves Atlanta Hawks – Brooklyn Nets Toronto Raptors – Charlotte Hornets Memphis Grizzlies – Sacramento Kings Milwaukee Bucks – Oklahoma City Thunder New Orleans Pelicans – Cleveland Cavaliers Utah Jazz – Washington Wizzards Los Angeles Clipers – Denver Nuggets (Vlatko Čančar)

Lestvici: