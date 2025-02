"Ne morem verjeti in sočustvujem z vsemi otroki, ki so izgubili svoje domove …" je prek svoje fundacije zapisal slovenski košarkar Luka Dončić, ki je doniral pol milijona dolarjev (485 tisoč evrov) za pomoč pri obnovi nedavnih požarov v Los Angelesu.

A message from @luka7doncic to Los Angeles. 💜💛 pic.twitter.com/fhoa30nIjY — Luka Dončić Foundation (@LD77Foundation) February 10, 2025

Luka Dončić ni samo vrhunski košarkar, ampak tudi človek z veliko začetnico. Po tem, ko je iz Dallasa prišel v Los Angeles Lakers, je 25-letni Ljubljančan videl, kakšno opustošenje so za seboj pustili nedavni požari v Los Angelesu.

Zato se je Luka prek svoje fondacije odločil, da bo doniral pol milijona dolarjev (485 tisoč evrov) . "Odkar sem prišel v L. A., je bilo zares žalostno videti nastalo škodo zaradi požarov. Ne morem verjeti in sočustvujem z otroki, ki so izgubili domove, šole in kraje, kjer so se igrali s prijatelji," je uvodoma zapisal Dončić.

Želi pomagati tudi dolgoročno

Ob tem je še zapisal, da bo pomagal obnoviti igrišča, ki so jih uničili požari, saj meni, da vsak otrok potrebuje varen prostor za igranje. "Tukaj smo, da pomagamo, zdaj in tudi dolgoročno," je še zapisal in se podpisal z "vaš sosed".

Luko Dončića v noči na torek bržkone čaka premierna tekma v dresu Los Angeles Lakers. Spomnimo, da se je naš košarkarski as pred dobrim tednom na presenečenje mnogih moral iz Dallasa preseliti k Los Angeles Lakers. Mnogi so prepričani, da je šlo za enega najbolj šokantnih prestopov v zgodovini lige NBA.

