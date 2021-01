Dokazali so, da lahko

Cedevita Olimpija in Budućnost sta v drugi krog vstopili z različnima popotnicama. Ljubljančani so uvodni dvoboj izgubili proti favoriziranem Virtusu iz Bologne, moštvo iz Podgorice pa je brez večjih težav odpravilo francoski Bourg.

V Stožicah smo spremljali izenačeno predstavo, na koncu pa so se vendarle veselili izbranci Jurice Golemca. Izkazala sta se zlasti Kendrick Perry z dvojnim dvojčkom – 16 točk, deset asistenc – in Edo Murić, ki je v ključnih trenutkih zadeval trojke ter tekmo zaključil prav tako pri 16 točkah.

"Vse bomo naredili, da pridemo v četrtfinale"

"Težka tekma je bila. Težko je, ker imaš šest tekem v TOP 16 in moraš na vseh zmagati doma. Budućnost je dobro začela in zmagala proti Bourgu. Dobro smo se pripravili. Četudi smo naredili nekaj napak, smo pokazali pravi obraz kot ekipa in se borili do konca. V tej skupini izstopa Virtus Bologna. Na ravni Evrolige je. Košarkarji italijanskega moštva znajo kaznovati vsako napako. Imajo visoke organizatorje igre. Zelo težko je igrati proti njim. Zlasti po prihodu Marca Belinellija. Glede nas, preostalih treh ekip, pa lahko rečem, da lahko vsak premaga vsakega. Odvisno od dneva in priprave. Vem, da bomo naredili vse in se borili do zadnje sekunde, da bi prišli v četrtfinale," je po tekmi povedal Murić.

Edo Murić je v pomembnih trenutkih zadeval trojke. Foto: Vid Ponikvar

V torek v Stožicah se nobeni od ekip ni uspelo pretirano odlepiti. Olimpija je v prvi četrtini denimo vodila za pet točk, Budućnost v drugi za sedem. Zato pa je bil povsem izenačen drugi polčas. Ekipi sta se izmenjavali v vodstvu. Na koncu so Ljubljančani po trojki Murića najprej povedli z 72:70, skupaj pa sta z Blažičem vsak z enim zadetim prostim metom potrdila zmago s 74:71.

"Fizična tekma je bila. Da smo zaustavili Budućnost pri 70 točkah, ki ima zelo dobre napadalne sposobnosti, je dobro opravljena naloga. Videti smo bili kot ekipa. Vsak, ki je prišel na parket, je dal pozitivno energijo. Tako moramo nadaljevati," je bil po zmagi zadovoljen Golemac.

"Lahko igramo fizično košarko"

Izjemno pomembno je bilo, da je bila Olimpija enakovredna v skoku. Celo dobila ga je z 39:38, kar je bila dobra podlaga za uspeh na torkovi tekmi.

Jurica Golemac je bil zadovoljen s prikazanim. Foto: Vid Ponikvar

"V tem delu tekmovanja so vse ekipe odlične. Vse si želijo priti do Evrolige, zato veliko vlagajo. Za nas je bilo pomembno, da ostanemo v igri za napredovanje med najboljšimi osmimi. Sebi smo dokazali, da lahko igramo fizično košarko, si lahko pomagamo. In to proti Budućnosti, ki ima fizično zelo močne košarkarje, je velika stvar. Dokazali smo, da lahko igramo bolj čvrsto, bolj močno," razmišlja prvi mož stroke.

Spet Budućnost, drugačna tekma

Že v četrtek se bosta tekmeca vnovič pomerila, le da tokrat v regionalni ligi ABA, v kateri imata Budućnost in Cedevita Olimpija visokoleteče cilje.

Foto: Vid Ponikvar

"Tekma ne bo ista. Njim manjka pomemben igralec, nam pa še bolj pomemben (ne bo Luke Rupnika, op. a.). Na torkovi tekmi smo imeli dosti košarkarjev, ki so igrali čez 30 minut. Pomembna bo regeneracija. Na parketu bomo morali pustiti srce, in se tepsti, če povem po domače," se je proti četrtku obrnil Golemac.