Cedevita Olimpija po dramatični končnici do pomembne zmage

Košarkarji Cedevite Olimpije so na zgodovinski prvi domači tekmi drugega dela EuroCupa po dramatični končnici s 74:71 ugnali Budućnost in vknjižili prvo zmago v tem delu tekmovanja.

Člani Cedevite Olimpije so uvodni del tekme preživeli v vodstvu, najvišja prednost je znašala pet točk (7:2, 13:8), a minuta odmora je gostom dobro dela. Budućnost je po delnem rezultatu 1:8 prvo četrtino dobila (14:16), nato pa v drugi ušla največ za sedem točk. Kendrick Perry je ob koncu drugega dela z dvema prostima metoma in trojko zmaje povsem približal Črnogorcem. Ti so ob polčasu ob nizkem rezultatu vodili za točko (33:34).

Tudi v nadaljevanju si nobena ekipa ni priigrala večje prednosti, gostje so pred zadnjimi desetimi minutami vodili za dve točki. Sledila je napeta končnica, v kateri je pomembno vlogo pri domačih, ki so se dobro držali v obrambi, odigral Edo Murić. Najprej je s trojko priskrbel vodstvo z 72:70, ob koncu pa zadel pomemben prosti met za končnih 74:71.

Murić je obračun končal pri 16 točkah, toliko jih je k zmagi prispeval Perry, ki je za dvojni dvojček dodal deset asistenc, Jarrod Jones je končal pri 14. Pri gostih sta največ točk, 11, dosegla Willie Reed in Amedeo Della Valle.

Ekipi se bosta že v četrtek znova srečali, takrat v sklopu lige ABA.

Olimpija bo novo tekmo Eurocupa igrala 27. januarja, ko bo v Ljubljani gostoval Bourg.

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

Eurocup, 2. krog drugega dela: Skupina G:

Torek, 19. januar:

Cedevita Olimpija : Budućnost 74:71 (14:16, 33:34, 53:55)

Perry 16, 10 asist., Murić 16, Jones 14; Reed, Della Valle oba po 11, Mitrović, Cobbs oba po 10 Sreda, 20. januar:

18.45 JL Bourg - Virtus Bologna Lestvica:

1. Virtus Bologna 1 tekma - 1 zmaga

2. Budućnost Podgorica 2 - 1

3. Cedevita Olimpija 2 - 1

2. JL Bourg 1 - 0

