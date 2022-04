Dallas proti Washingtonu, da zadrži tretje mesto

To je druga tekma Dallasa z Washingtonom v sezoni. Novembra so s 120:114 zmagali Bradley Beal in soigralci. Zvezdnik Washingtona je takrat dal 28 točk, a je medtem zaradi poškodbe komolca že končal sezono. Odtlej je njihov najbolj nevaren košarkar Kyle Kuzma, ki ima povprečje 17,1 točke, 8,5 skoka in 3,5 asistence na tekmo. A zaradi poškodbe kolena tudi on trenutno ne igra.

Dallas velja za favorita. Ima 15 zmag več od Washingtona. Je tudi v boljši formi. Dobili so sedem od zadnjih desetih tekem. Wizards so na zadnjih desetih zmagali samo štirikrat. Imajo pa tudi Mavericks nekoliko okrnjeno zasedbo. V covidnem protokolu sta Sterling Brown in Trey Burke, poškodovani pa so Tim Hardaway ml. (stopalo), Spencer Dinwiddie (koleno) in Theo Pinson (prst), Frank Ntilikina (gleženj) bo na voljo trenerju Jasonu Kiddu.

Frank Ntilikina (right ankle sprain) will be available for tonight’s game in Washington DC. https://t.co/TN7Lw9IeIP — Mavs PR (@MavsPR) April 1, 2022

Pet tekem pred koncem rednega dela sezone se Dallasu nasmiha celo tretje mesto v zahodni konferenci, potem ko so bili večji del sezone na petem.

