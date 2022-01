Dallas brez trenerja in najverjetneje tudi Dončića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jason Kidd in Luka Dončić. Foto: Guliverimage

Ob robu parketa bo manjkal glavni trener Jason Kidd, ki je bil pozitiven na testiranju na korona virus. "Počutim se dobro. Zdi se kot prehlad. A test je bil pozitiven." Sicer je z ekipo v Houstonu in še ne ve, kdaj in kako se bo vrnil v Dallas. Ekipo bo tako vodil Kiddov pomočnik Sean Sweeney. Na parketu pa bodo Mavericks brez trojice, ki je še v covidnem protokolu: Willie Couley-Stein, Boban Marjanović in Kristpas Porzingis. Z ekipo ni niti Isaiaha Thomasa.

Dallas igra za 21. zmago v sezoni, s katero bi se utrdili na petem mestu zahodne konference. Houston želi prekiniti niz petih zaporednih porazov v domači dvorani.

