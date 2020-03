Celjskim košarkaricam še 14. pokalna zmaga

Košarkarice Cinkarne Celja so v finalu pokalnega tekmovanja za članice v Domžalah pričakovano premagale Jasmin sport Ledito z 80:51 in tako osvojile 14. pokalni naslov v zgodovini kluba.

Potem ko so v 1. SKL Celjanke vse tri obračune proti Domžalčankam gladko dobile s povprečno prednostjo skoraj 50 točk, nazadnje v drugem delu lige za prvaka celo za 66 točk, je bilo pričakovati še visoko celjsko pokalno zmago. Toda varovanke Alena Ploja so v prvih treh četrtinah nudile več kot dostojen odpor favoritinjam, na koncu pa so Celjanke izkoristile daljšo klop in ne nazadnje tudi razliko v kakovosti med ekipama.

@zkk_celje pokalne prvakinje 👏👏 Čestitke tudi Lediti za odličen odpor! 💪 pic.twitter.com/RorqeagEzQ — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) March 8, 2020

Pred 400 gledalci so sicer bolje začele lanske zmagovalke, ki so prvo četrtino dobile za 11 točk. Toda v nadaljevanju so košarkarice iz Domžal povsem obrnile potek srečanja in se do polčasa na krilih Urše Žibert približale na vsega tri točke.

Na začetku tretje četrtine so z delnim izidom 6:0 povedle, pri 39:35 pa celo vodile za štiri točke, a nato zašle v težave zaradi številnih osebnih napak. Še posebej, ko je četrto prejela Žibertova in se usedla na klop. Varovanke Damirja Grgića so z delnim izidom 14:0 po trojki Larise Ocvirk slabe tri minute do konca tretje četrtine povedle z 49:39 in nato le še povečevale prednost do konca tekme.

Pri zmagovalkah so štiri košarkarice prispevale dvomestno število točk. Snežana Bogićević se je ustavila pri 19 točkah, Andreona Keys in Aleksandra Krošelj sta dosegli po 12 točk, Paulina Hersler pa 11. Za Jasmin sport Ledito je 18 točk dosegla Urša Žibert, ki pa ni imela prave pomoči soigralk za morebitno presenečenje.

Celjanke so drugič v nizu osvojile pokal Slovenije, prvič pa so bile najboljše v sezoni 2002/03.

"V finalu se lahko dogajajo presenečenja, a mi ga nismo dovolili" Damir Grgić: Čestitam tudi ekipi Ledite, ki je danes odigrala energetsko zelo dobro tekmo in popestrila finale. Foto: Vid Ponikvar ''Čestitam ekipi, strokovnemu štabu, ki vsa ta leta dela zelo dobro, ter vsem v klubu za zmago in osvojeni naslov. Vsekakor pa čestitam tudi ekipi Ledite, ki je danes odigrala energetsko zelo dobro tekmo in popestrila finale. Kot sem dejal v napovedi pred turnirjem, v pokalnem finalu se lahko dogajajo presenečenja, a mi ga danes nismo dovolili in zasluženo zmagali,'' je bil vznesen trener Celja Damir Grgić. Tudi trener tokratnih podprvakinj Alen Ploj je bil zadovoljen z doseženim v sezoni: "V sezono smo se podali s pričakovanji, da igramo dobro in pri tem uživamo. Sedaj se dogaja, da iz tekme v tekmo rastemo, v ekipi imamo odlično vzdušje, energijo in dekleta super igrajo. Mislim, da smo tri četrtine, ko smo imeli dovolj moči, odigrali eno boljših tekem v sezoni. Proti koncu smo fizično padli in končna razlika morda celo ni realna. Mi smo dosegli svoj maksimum in na to smo lahko ponosni. Čestitke Celjankam za osvojeni naslov.''

Pred finalnim obračunom Pokala članic so zadnji tekmi sezone v pokalnem tekmovanju odigrale tudi košarkarice do 13 let. Prvega naslova prvakinj so se po zmagi nad Krko veselile košarkarice Janine, bron pa je pripadel igralkam Cinkarne Celje, ki so bile boljše od vrstnic iz Vipave.

Pokal članic, finale: Jasmin sport Ledita : Cinkarna Celje 51:80 (14:25, 32:35, 45:53)