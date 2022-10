Celjanke branijo naslov v ligi Waba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarska ekipa Cinkarna Celje bo edina zastopala slovenske barve v 22. sezoni ženske regionalne lige Waba, so v izjavi za javnost sporočili iz celjskega kluba. Tekmovanje se bo začelo danes s tekmo med Vojvodino in Brčkim, Celjanke pa bodo v prvem krogu proste. V ligi bo letos sodelovalo deset klubov.

Poleg Cinkarne Celje v ligi nastopajo še hrvaški Zagreb, bosanski Orlovi, Banovići in Lavovi Brčko, črnogorska Budućnost in Nikšić, srbska Vojvodina 021 in Duga Šabac ter bolgarska Montana 2003.

Ekipe so v prvem delu razdeljene v dve skupini s po petimi klubi, štiri prvouvrščene ekipe obeh skupin bodo po novem letu igrale v superligi z osmimi krogi, štirje najboljši klubi tega dela tekmovanja pa se bodo konec marca 2023 na zaključnem turnirju pomerili za naslov prvaka.

Naslov bodo branile prav košarkarice Celja, ki bodo letos edine slovenske predstavnice v tem tekmovanju. Celjanke si s tremi osvojenimi naslovi prvakinj (2002, 2017, 2022) na večni lestvici uspešnosti delijo drugo mesto.

Cinkarna Celje je sicer edini klub z 21 odigranimi sezonami v tem tekmovanju. V prvem krogu je prost, v drugem pa se bo v svoji dvorani 19. oktobra ob 19. uri pomeril proti Vojvodini.

Grgić: Potrebovali bomo nekaj časa do želene forme

Trener državnih prvakinj Damir Grgić bo z varovankami branil naslov ženske regionalne lige Waba. Foto: Urban Urbanc "Waba liga je za naš klub in razvoj naših igralk že vsa leta izjemno pomembna. Tudi letos bomo to tekmovanje vzeli kot razvojno ligo, saj nas v prvi vrsti zanima individualni napredek igralk. Če bomo pri tem uspešni, bomo tudi kot ekipa napredovali, to pa je na koncu predpogoj tudi za dober rezultat," je uvodoma v izjavi za javnost kluba izpostavil trener Damir Grgić.

Pomudil se je tudi pri novostih v ekipi ter pripravah: "Letošnji novinki sta se nam priključili zelo pozno, tako da v pripravljalnem obdobju nismo odigrali zadostnega števila tekem. Iz tega razloga bomo potrebovali nekaj časa, da skozi tekme v domačem prvenstvu in uvodnih krogih lige Waba pridemo do želene forme in pripravljenosti."