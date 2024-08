Cedevita Olimpija za zaprtimi vrati z Zlatorogom

Po uvodnem tednu v Ljubljani, ki so ga zaznamovali pregledi, testiranja in individualni treningi, se članska ekipa Cedevite Olimpije od ponedeljka mudi v Kranjski Gori. Na Gorenjsko je glavni trener zmajev Zvezdan Mitrović peljal 16 igralcev, 13 iz članske ekipe in tri košarkarje iz ekip mlajših starostnih kategorij, kot zadnji pa se je v torek zvečer moštvu pridružil mladi francoski košarkar Joan Beringer, ki se je poleti preselil v Ljubljano, a bo igral v mlajših selekcijah ljubljanskega kluba.

Zvezdan Mitrović bo v petek odbil nekatere tekmovalne odgovore. Foto: KK Cedevita Olimpija "V Kranjski Gori močno treniramo, s fanti se borimo in delamo vse za to, da bomo maksimalno dobro pripravljeni na začetek sezone," je pred zaključkom prvega cikla priprav v klubski mikrofon povedal Rok Radović.

Ljubljančani bodo prvi cikel priprav na novo sezono v petek zaključili s prvo pripravljalno tekmo poletja. Za zaprtimi vrati Dvorane Vitranc v Kranjski Gori se bo Cedevita Olimpija pomerila s prvoligašem Zlatorogom.

"V obdobju, ki je pred nami, nas čaka veliko pripravljalnih tekem, petkova pa ima za nas velik pomen. Vemo, da je pred nami zahteven dvoboj proti Zlatorogu. Vsaka tekma v pripravljalnem obdobju je težka, saj so noge in glava zaradi velikega števila treningov utrujene," je pred uvodno tekmo poletja povedal Radović.