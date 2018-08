Krvniki Ljubljane zmago iz prestolnice odpeljali na Nizozemsko

Kongresni trg v Ljubljani je v petek in soboto gostil mednarodni košarkarski turnir Cedevita 3x3 Ljubljana Challenger, na katerem so gledalci videli končno zmago ekipe Amsterdam iz Nizozemske. Ta je v polfinalu izločila ekipo Ljubljane.

Dvodnevni košarkarski 3x3 spektakel je na Kongresni trg privabil kakovostne ekipe z vsega sveta in številne ljubitelje košarkarske igre.

Razplet je hotel, da so se že na prvi tekmi drugega dne pomerili košarkarji Ljubljane, aktualni slovenski državni prvaki, in igralci Pirana, člani slovenske reprezentance. V končnici tekme so več moči in znanja pokazali košarkarji iz prestolnice, ki so se tako prebili v polfinale.

Ekipa Ljubljane se je v polfinalu dobro upirala Amsterdamu. Še slabe tri minute pred koncem so bili v ospredju Blaž Črešnar, Dejan Mlakar, Jasmin Hercegovac in Želimir Zagorac, nato pa so Nizozemci z agresivno obrambo preobrnili potek tekme v svojo korist in se veselili uvrstitve v finale. Ljubljana je končala na četrtem mestu.

Ekipa Ljubljane je turnir končala na četrtem mestu. V polfinalu jo je izločil poznejši zmagovalec turnirja Cedevita 3x3 Ljubljana Challenger Amsterdam. Foto: KZS Košarkarji Vrbasa so v polfinalu nadaljevali nezaustavljivi niz. Z 21:15 so ugnali rojake iz Beograda in se prebili do velikega finala z Amsterdamom. Do izida 12:12 sta bili ekipi poravnani, nato pa je dve dvojki zadel Dimeo Van der Horst in Nizozemci so povedli z 18:13. Srbi so se vrnili na 19:17, na koncu pa je zmago Nizozemcev potrdil Van der Horst, ki so ga na koncu izbrali za najbolj koristnega igralca turnirja.

Košarkarji Vrbasa, drugouvrščeni, so si ob zmagovalcu Amsterdamu priigrali nastop v kvalifikacijski skupini na Mastersu v Debrecenu. Foto: KZS

Nastop v kvalifikacijski skupini na Mastersu v Debrecenu sta si priigrali ekipi Amsterdama in Vrbasa. Tretje mesto je osvojila ekipa Beograda, četrta pa domača Ljubljana.

"Navdušen sem nad našo zmago in dogodkom. Ljubljana je prekrasno mesto in lepo je bilo igrati pred številčno publiko. Čeprav so za nami tri zelo zahtevne tekme, sem poln energije," je po zmagi povedal košarkar Amsterdama in MVP turnirja Van der Horst.

