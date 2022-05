Bomo v sredo zjutraj zaradi Luke Dončića zadnjič vstali ob 3.00? V finalu zahodne konference Golden State proti Dallasu vodi s 3:0. Stephen Curry pravi, da to sezono tako dobro še niso igrali. Dončić bo potreboval predvsem več pomoči svojih soigralcev. Tudi to tekmo bomo na Sportalu spremljali v živo.

Trener Jason Kidd je dal svojim varovancem po nedeljskem porazu prost ponedeljek. Zdaj so vse misli usmerjene proti zmagi na četrti tekmi, ki bo v noči na sredo po srednjeevropskem času. Odločeni so, da z moštveno igro izsilijo polet v San Francisco, kjer bo v primeru Dallasove zmage na sporedu peta tekma. "Zagotovo bomo na preizkušnji. A skupaj držimo ob zmagah, porazih, vzponih in padcih. Vedno bomo držali skupaj. To je največja prednost naše ekipe," je po tretji tekmi dejal Jalen Brunson.

Foto: Reuters Ob nedeljskem porazu so trije košarkarji Dallasa dosegli 86 točk, preostali samo 14. Dončić potrebuje več pomoči soigralcev pri doseganju točk. S 46 trojnimi dvojčki v rednem delu sezone je že pri 23 letih eden od desetih najuspešnejših v zgodovini lige NBA. Je pa doslej v končnici dosegel le tri. Nobenega letos. Pa ni kriv sam, njegovi soigralci namreč grešijo. V konferenčnem finalu ima povprečje pet asistenc na tekmo, njegovo povprečje potencialnih asistenc na tekmo pa je kar 14,3!

V tej končnici so se že naučili, da ni nikoli prepozno za preobrat, je po jutranjem treningu dejal Kidd. "Ni predaje. Ni dvoma, da vsi na začetku tekme verjamejo, da lahko zmagamo. Zaupanje med trenerjem in igralci oziroma igralci in trenerjem je na zelo visoki ravni." Kljub težavnemu položaju razpoloženje v slačilnici ostaja zelo sproščeno. Takole je Brunson "zadremal" pod obročem.

Curry trdi, da tako dobro to sezono še niso igrali

Najboljša strelca svojih ekip na tretji tekmi: Curry z 32 točkami in Dončić s 40. Foto: Reuters Golden State bo na četrti tekmi brez Otta Porterja mlajšega, kar zanje ni tolikšen udarec, saj imajo daljšo klop od Dallasa. Porter si je stopalo poškodoval na tretji tekmi in moral v slačilnico sredi druge četrtine. Rentgen hujše poškodbe ni pokazal. Tudi brez njega so se v tretji četrtini izkazali in še tretjič premagali Mavericks. Tako so ti pred zelo zahtevno nalogo, saj vemo, da še nobeni ekipi v zgodovini končnice lige NBA ni uspelo ujeti zaostanka z 0:3. Trener Steve Kerr je na jutranjem druženju z novinarji potrdil, da res ne bo igral.

Da je pred Dallasom misija nemogoče, potrjujejo tudi besede Stephena Curryja. Ta pravi, da so ob zadnjih štirih zmagah igrali svojo najboljšo košarko v tej sezoni. "Zagotovo. Naša igra je trenutno res izjemna. Lahko gledamo nazaj na nekaj naših dobrih nizov, a smo takrat samo del tekme igrali odlično v napadu ali odlično v obrambi. Zdaj pa se nam je vse sestavilo na vsej tekmi." Sezono je Golden State sicer odprl z 18 zmagami na prvih 20 tekmah, a imel pozneje več vzponov in padcev, predvsem kot posledica poškodb. Tudi v prvih dveh krogih končnice proti Denverju in Memphisu so imeli vzpone in padce.