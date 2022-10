Čančar ostaja na stranskem tiru, tesen poraz za Dragića

Vlatko Čančar je tretjič v sezoni dobil priložnost v vrstah Denver Nuggets, a se v dveh minutah ni vpisal v statistiko. S s 117:101 so premagali Utah Jazz. Goran Dragić pa je ob porazu Chicago Bullsov pri San Antonu proti Spursih s 124:129 v 22 minutah zbral devet točk, imel pet podaj in tri skoke.

Giannis Antetokounmpo Foto: Reuters Milwaukee Bucks so edina še neporažena ekipa na začetku nove sezone lige NBA. Dobili so uvodne štiri tekme. To so poskušali spremeniti New York Knicks, ki so imeli tri zmage in en poraz. A jim ni uspelo. MIlwaukee je bil boljši s 119:108. Grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo je dal 30 točk in imel še 14 skokov in devet asistenc. Še naprej brez zmage ostajajo Los Angeles Lakers. Minnesota Timberwolves jim je prizadejala že peti poraz (111:102).

Chicago Bulls in Goran Dragić so na šesti tekmi sezone doživeli tretji poraz. San Antonio Spurs so vodili večji del tekme. Končni izid 129:124. S 33 točkami je bil prvi strelec tekme Keldon Johnson, lani 12. izbor na naboru. Na drugi strani je DeMar DeRozan s prav toliko točkami presegel mejnik 20.000 točk v svoji karieri. Je 50. košarkar v zgodovini, ki mu je to uspelo. Pri Bullsih je dal Nikola Vučević vsega devet točk, prav toliko pa tudi rezervist Goran Dragić, ki je igral 22 minut.

Medtem ko imata Luka Dončić in Dragić pri Dallas Mavericks oziroma Chicago Bulls pomembno vlogo, pa Vlatko Čančar v vrstah Denver Nuggets ostaja na stranskem tiru. Pa čeprav je za njim zelo dobro reprezentančno poletje. Na prvih petih tekmah je dobil le štiri minute (na dveh tekmah), v katerih pa ni dal niti točke niti ni imel skoka. In tako je bilo tudi tokrat: igral je dve minuti in se ni vpisal v nobeno od statističnih kategorij.

Lauri Markkanen Foto: Guliver Image Na prvi tekmi sezone so za 21 točk izgubili z Utah Jazz, ekipa iz Salt Lake Cityja pa je zdaj prišla v Denver. In tokrat izgubila s 101:117. Zanimivo, da se srbski košarkar Nikola Jokić, ki je tako prvi strelec (22,4 točke), skakalec (10,8 skoka) in podajalec (9,4 asistence) svoje ekipe, ni približal svojemu strelskemu povprečju. Dal je zanj skromnih 12 točk. S 26 točkami je bil najboljši strelec Denverja rezervist Bones Hyland.

Na drugi strani za zdaj izstopa Finec Lauri Markkanen, ki je imel pred to tekmo povprečje 22 točk, v petek zvečer pa je dal 17 točk, a bil vseeno prvi strelec Utaha. Markkanen je na letošnjem EuroBasketu navdušil na tekmi s Hrvaško, ko je dal 43 točk.

Liga NBA, 28. oktober: Detroit Pistons : Atlanta Hawks 112:136

Orlando Magic : Charlotte Hornets 113:93

Boston Celtics : Cleveland Cavaliers 123:132 (po podaljšku)

Toronto Raptors : Philadelphia 76ers 90:112

Washington Wizards : Indiana Pacers 117:127

Milwaukee Bucks : New York Knicks 119:108

Minnesota Timberwolves : Los Angeles Lakers 111:102



San Antonio Spurs : Chicago Bulls 129:124

Johnson 33, Collins 16; DeRozan 33, White 19, Drummond 17, Dragić 9, 5 as., 3 sk. (22 min)



Denver Nuggets : Utah Jazz 117:101

Hyland 26, Porter 22, 13 sk., Čančar (2 min); Markkanen 17, 10 sk., Conley 14



Phoenix Suns : New Orleans Pelicans 124:111

Portland Trail Blazers : Houston Rockets 125:111

