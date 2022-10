Luka Dončić čaral, navdušil in pisal zgodovino v Brooklynu! #video

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je blestel na gostovanju v New Yorku. Dallasu je do zmage po podaljšku (129:125) pomagal s kar 41 točkami, katerim je dodal 14 asistenc in 11 skokov, s tem pa se podpisal pod prvi trojni dvojček v novi sezoni. Pri zvezdniškem Brooklynu sta pričakovano izstopala Kyrie Irving in Kevin Durant. Skupaj sta dosegla kar 76 točk, a na koncu ostala brez zmage. Dončić je zaznamoval dvoboj s številnimi atraktivnimi potezami, med podaljškom pa je nekdo iz občinstva proti njemu zalučal kozarec. Na srečo je zgrešil cilj.

Brooklyn Nets : Dallas Mavericks 125:129* (23:30, 59:61, 84:90, 112:112)

Irving 39, Durant 37, Duke Jr. in O'Neale 10; Dončić 41, Hardaway Jr. 18, Kleber 15

* po podaljšku

Učinek Luke Dončića: 41 točk (12/22 za dve, 2/6 za tri, prosti meti 11/13), 14 as., 11 sk., 3 ukr. žoge, 5 izg. žog v 40 minutah

Pred začetkom nove sezone lige NBA ni manjkalo drznih napovedi o tem, da bi lahko Luka Dončić osvojil enega najbolj prestižnih individualnih priznanj in postal najboljši igralec rednega dela (MVP). Sodeč po tem, kako je vstopil v sezono in s kakšno lahkoto polni osrednje statistične rubrike, je takšen scenarij še kako možen. Če bodo Dallas izboljšali še zaključke srečanj, v tej sezoni so potegnili krajšo v zadnjih sekundah že v Phoenixu in New Orleansu, obakrat je met za zmago zapravil 23-letni Slovenec, bodo lepše še številke Mavericks. Za zdaj gre ekipi iz Teksasa, ki je prejšnjo sezono izpadla šele v konferenčnem finalu, polovično uspešno. Po štirih tekmah se lahko pohvali z dvema zmagama. Drugo, prvo v gosteh v tej sezoni, je dočakala v noči na četrtek v Brooklynu. To je bila tekma, ki jo je v marsičem zaznamoval Dončić.

Vrhunci predstave Luke Dončića v Brooklynu:

V dvorani Barclays Center je bil dočakan in predstavljen kot največji zvezdnik gostov, nato pa na obračunu, v katerem je imel na drugi strani zelo zahtevna tekmeca, rojena strelca Kevina Duranta in Kyrieja Irvinga (skupaj sta dosegla 76 točk), prispeval ogromen delež k zmagi Dallasa. Dvoboj je bil tako napet in izenačen, da je zmagovalca odločil šele podaljšek, Dončić pa je na koncu prispeval 41 točk, 14 asistenc in 11 skokov! S strelskim rekordom sezone, s katerim je povprečje doseženih točk v tej sezoni popravil na dobrih 36 točk, s čimer je trenutno celo najbolj vroči strelec lige NBA, je spravljal v obup košarkarje Brooklyn Nets.

Luka Dončić finished tonight’s game with 41 points, 11 rebounds, 14 assists and 3 steals.



per @Stathead, Dončić is the first player in @NBA history to record each of those minimums in a single game. pic.twitter.com/0LIQjxmLMg — Mavs PR (@MavsPR) October 28, 2022

Dočakal je tudi svoj prvi trojni dvojček v sezoni, obenem pa podiral številne mejnike in rekorde. Statistični guruji so kmalu po koncu dvoboja izkopali podatek, da je Dončić postal prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je na dvoboju zbral vsaj 41 točk, 14 asistenc, 11 skokov in 3 ukradene žoge. Obenem je postal šele deseti Zemljan, ki je zbral vsaj tri trojne dvojčke, na katerih je presegel mejo 40 točk. Takšnih in drugačnih statističnih sladkorčkov je bilo ogromno, Dončiću pa je bilo najbolj pomembno, da je Dallas na koncu zabeležil zmago in hitro pozabil na nedaven tesen poraz pri oslabljenih Pelikanih v New Orleansu.

Kako je potekal obračun? Dallas ni začel dobro dvoboja pri nekdanjemu klubu Gorana Dragića. Brooklyn je povedel z 9:2, po prvi minuti odmora Jasona Kidda pa so njegovi varovanci le začeli zadevati. Sledil je delni rezultat 10:0 za goste, pri katerem je imel velike prste Spencer Dinwiddie. Nekdanji košarkar Nets je zadel dve trojki, nato pa se je strelsko odprlo še Dončiću. V obrambi ga je pokrivalo kar nekaj različnih košarkarjev, a jim je povzročal težave, zlasti Japonca Yuto Watanabeja pa polnil z osebnimi prekrški. LD77, vlečni konj franšize iz Dallasa, je zadržal trend, ki ga spremlja (tudi) v tej sezoni, ko v uvodnih četrtinah krepko presega mejo 10 točk. Tokrat jih je dosegel 13, Dallas pa je po prvi četrtini srečanja vodil s 30:23.

V nadaljevanju je sledil festival trojk. Pri gostiteljih je pričakovano zadeval Kyrie Irving, pri Dallasu pa se je razigral povratnik Tim Hardaway Jr. A le za kratek čas, Dončić, ki je bodril soigralce z rezervne klopi in prvo polovico druge četrtine počival, je spremljal preobrat Brooklyna. Razigral se je še Kevin Durant, Nets so z delnim rezultatom 11:2 prevzeli vodstvo. Ko je pet minut pred koncem polčasa vstopil v igro Dončić, so gostitelji vodili že za +8. Kmalu pa se je prednost domačih stopila, Dallas je po prihodu slovenskega asa zaigral bolje in hitro ujel Newyorčane.

Zelo izenačen boj smo spremljali tudi v tretji četrtini. Brooklyn se je sprva malce oddaljil, Dallas pa je teplo pomanjkanje idej v napadu. Gostje so začeli izgubljati večje število žog, a so na srečo imeli v svojih vrstah vročega Dončića, ki je v tretji četrtini dosegel kar 15 točk. Občinstva pa ni očaral le s točkami, ampak tudi drugimi vrlinami. Pri rezultatu 80:80 mu je uspela zelo atraktivna podaja, ko je obrnjen s hrbtom proti košu opazil Maxija Kleberja in mu podal žogo nazaj. Nemec je izkoristil imenitno podajo, dosegel koš in poskrbel, da se je Dončiću vpisala še ena asistenca. Najbolj odmevna tistega večera. Dallas si je pridobil prednost in v zadnjo četrtino vstopil s +6.

Atraktivna asistenca Luke Dončića, s katero je pri rezultatu 80:80 domiselno zaposlil Maxija Kleberja in poskrbel za spletno uspešnico:

THIS NO-LOOK DIME BY LUKA IS SPECIAL✨



15 PTS in Q3, and 33 PTS total for Luka Magic on NBA TV pic.twitter.com/yf2Hs7ByLq — NBA (@NBA) October 28, 2022

Dallas je brez Dončića pokazal ogromno ranljivosti tudi v zadnji četrtini. Brooklyn je na krilih vročega dvojca Irving – Durant pridobil kar 10 točk in spravil Mavs v težave. Ko je Luka Magic vstopil v igro, so Kiddovi varovanci zaostajali za štiri točke (106:110), a se nato vrnili in 43 sekund do konca vodili z 112:110. Nato so Dončiću po polaganju z desne strani že prišteli dve točki, saj je bilo sprva videti, da je Kevin Durant blokiral njegov met nepravilno, takrat, ko se je žoga že spuščala proti obroču. Video pregled je dokazal nasprotno. Koš se ni štel, Brooklyn je zaostajal le za dve točki. Nato ni bil uspešen v napadu, a je devet sekund pred koncem Avstralec Ben Simmons spretno ukradel žogo Luki Dončiću, nato pa je v protinapad zdrvel Durant in z zabijanjem izenačil na 112:112. Do konca je ostalo še osem sekund. Dončić je lepo našel prostega Reggieja Bullocka, ki pa je ob zvoku sirene zgrešil za tri točke.

Zmagovalca je tako odločil podaljšek, že pred tem pa je postalo jasno, da je dragulj slovenske košarke dočakal prvi trojni dvojček v tej sezoni. V podaljšku je še polepšal številke. Začelo se je z njegovim košem (114:112), nato pa je z duhovitimi, lucidnimi asistencami omogočal neovirane mete za tri točke svojim soigralcem, ki ga niso pustili na cedilu. Zadevali so kot po tekočem traku, tako da je Dallas kmalu ušel na ogromnih +9. Prednost se je nato stopila, a nikoli na razliko, ki bi jo lahko gostitelji še ujeli. Bullock je prispevali odločilni točki prek prostih metov, telički pa so proslavljali zmago s 129:124, pri kateri je skoraj tretjino vseh točk Dallasa prispeval izjemni Dončić.

Luka Dončić se je vpisal v zgodovino, postal je šele deseti košarkar na svetu, ki je vknjižil vsaj tri trojne dvojčke, pri katerih je dosegel vsaj 40 točk:

Luka Dončić has become only the 10th player in @NBA history to record 3-or-more career 40-point triple-doubles.



22, Oscar Robertson

15, James Harden

12, Russell Westbrook

7, Wilt Chamberlain

6, LeBron James

*3, Luka Dončić

3, Larry Bird

3, Michael Jordan

3, Pete Maravich pic.twitter.com/tGVQv092bB — Mavs PR (@MavsPR) October 28, 2022

Gneča ljubiteljev košarke in oboževalcev Luke Dončića, ki so pred tekmo v dvorani Barclays Center zaprosili zvezdnika Dallasa za podpis:

Luka Doncic’s second loooong autograph queue of the evening.



The first outside Mavs’ hotel ended with grown men fighting because one missed out, so good on the kids in Barclays Center for, like, not doing that. pic.twitter.com/fEyA6lkD2t — Callie Caplan (@CallieCaplan) October 27, 2022

Luka Dončić si je pred tekmo vzel čas za srečanje z nekdanjim soigralcem J.J. Redickom in se podpisal na njegov dres, ki ga je nosil Redickov sin.

💙 Luka Doncic shares a moment with former teammate JJ Redick and his boys pregame.



🏀 MAVS/NETS

7:30 PM ET on NBA TV & the NBA App pic.twitter.com/gmtvH18sI6 — NBA (@NBA) October 27, 2022

NBA bo prenašal Wembanyamove tekme Vzhajajoča francoska košarkarska zvezda Victor Wembanyama bo kmalu na očeh precej večjega števila košarkarskih navdušencev. Iz severnoameriške lige NBA so sporočili, da bodo prek spletne aplikacije NBA prenašali tekme 220 centimetrov visokega igralca, ki je glavni favorit, da bo izbran kot številka 1 na naboru 2023. Sportal Francoski orjak, ki je zasenčil Luko Dončića Od sobote bodo na voljo tekme francoskega kluba Boulogne-Levallois Metropolitans 92, katerega član je 18-letni Wembanyama, kar pomeni, da bo NBA prenašal sploh prvo z NBA nepovezano ligo. Na aplikaciji NBA bo moč spremljati tudi pokalne tekme vodilne lige francoskega prvenstva ter decembrsko tekmo zvezd.

Liga NBA, 27. oktober: Brooklyn Nets : Dallas Mavericks 125:129*

Irving 39 (trojke 5/14), 7 sk., Durant 37 (met iz igre 12/21); Dončić 41 (met iz igre 14/28), 14 as., 11 sk., Hardaway Jr. 18 (trojke 4/8), Kleber 15



Oklahoma City Thunder : Los Angeles Clippers 118:110

Gilgeous-Alexander 24, 6 as., Dort 21, Pokuševski 15; Powell 21, Jackson 18, Wall 17, 6 as., Zubac 12, 18 sk.



4.00 Golden State Warriors - Miami Heat

4.00 Sacramento Kings - Memphis Grizzlies



* po podaljšku

