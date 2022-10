Incident v Brooklynu. Navijač kozarec, poln ledu, usmeril v Dončića. #video

Igral se je podaljšek, košarkarji Dallas Mavericks so na krilih Luke Dončića vodili za devet točk (125:116) in se spogledovali z zmago, nato pa je eden izmed nezadovoljnih gledalcev v dvorani Barclays Center poskrbel za nevsakdanji incident na tekmah lige NBA.

Kaj se je zgodilo? Slabi dve minuti pred koncem, ko je Dallas vodil za devet točk, Kevin Durant pa izvajal prosti met, je proti parketu poletel kozarec, poln ledu. To je bil prizor, ki bi ga lahko veliko hitreje pripisali vročekrvnim nogometnim navijačem, na tekmah lige NBA, kjer vlada drugačna kultura obiskovalcev športnih spektaklov, pa so takšni incidenti redkost. Zato je bilo začudenje vseh, ki so spremljali dvoboj v Brooklynu, še toliko večje.

The Mavericks-Nets game came to a pause after a fan tossed a cup onto the court 😳pic.twitter.com/VGsa1CM9cx — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 28, 2022

Kozarec, poln lednih kock, je padel v neposredno bližino Luke Dončića. To je le še podkrepilo prepričanje, da je bila mrzla pošiljka namenjena prav 23-letnemu slovenskemu reprezentantu, ki je tisti večer spravljal v obup košarkarje Brooklyn, izjemno predstavo pa kronal s prvim trojnim dvojčkom v sezoni (41 točk, 14 asistenc, 11 skokov in 3 ukradene žoge).

Stay classy pic.twitter.com/B7fPvzwQCX — Lost Tribe Sports (@LostTribeSports) October 28, 2022

Gledalec, ki je kozarec zalučal na igrišče, na srečo ni bil natančen. Je pa poskrbel za krajšo prekinitev, saj je bilo treba igrišče očistiti, da se je lahko razburljiv dvoboj odigral do konca. Ameriški mediji poročajo o tem, da so varnostniki neotesanca, ki si je dovolil takšno potezo, v dvorani hitro prepoznali in mu odvzeli prostost.