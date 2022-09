Brez milosti: "Fiba se sesuva iz dneva v dan"

Spomnimo, Gruzijci so na tekmi skupine A v soboto po dveh podaljških z 88:83 ugnali Turčijo, a bolj kot dogajanje na tekmi je v javnosti odmevalo dogajanje po obračunu, ko naj bi po navedbah turškega tabora na poti v garderobo Furkana Korkomaza napadlo nekaj košarkarjev Gruzije, med katerimi naj bi bil tudi Duda Sanadze, pa tudi dva varnostnika. Vnel se je pretep, po katerem je završalo, a epiloga celotnega dogajanja še ni.

Olje na ogenj je zdaj z izjavami prilil še predsednik turške košarkarske zveze Hedo Türkoglu, ki je prav tako prisoten na evropskem prvenstvu in budno spremlja igre Turčije. Ta si je medtem že zagotovila mesto v osmini finala EuroBasketa. "Fiba se sesuva iz dneva v dan. Sodniki so vse slabši, prav tako organizacija. Še posebej ko gledamo, kaj se dogaja v Gruziji in Nemčiji, kjer imajo veliko besedo tudi sodniki. Lahko jasno vidimo, da Fiba izgublja svojo moč," je brez dlake na jeziku dejal Turkoglu.

Dogajanje po sobotni tekmi se še ni poleglo. Foto: Guliverimage

"To je škandal za evropsko košarko in takšnih škandalov ni lahko sprejeti. Borili se bomo za svoje pravice. Prav tako bi se morali vprašati, zakaj takšna organizacija, kot je Fiba, zaupa organizacijo EuroBasketa državi tretjega sveta, kot je Gruzija. To, da so se po incidentu na naši tekmi pretvarjali, da se ni zgodilo nič, da nič ne vedo in ne slišijo, nas zelo žalosti."

Svoje so imeli sicer po tekmi povedati tudi v gruzijskem taboru. Dejali so, da so bili ves čas deležni turških provokacij, mnogim naj bi turški navijači po tekmi na družbenih omrežjih tudi grozili. "Če mislijo, da so se dogajale provokacije, zakaj ne pokažejo, kaj so posnele kamere na poti v garderobo? Potem bomo videli, kdo laže in kdo ne," je še dejal Türkoglu.

Iz Košarkarske zveze Turčije so medtem tudi sporočili, da so se po dogajanju na sobotni tekmi obrnili tudi na Mednarodno športno razsodišče (CAS).

EuroBasket 2022, skupina A:

Sreda, 7. september, Tbilisi:

13.30 Turčija - Španija

16.15 Bolgarija - Belgija

19.00 Gruzija - Črna gora Lestvica:

1. Španija* 4 - 7

2. Turčija* 4 - 7

3. Črna gora 4 - 6

4. Belgija 4 - 6

5. Bolgarija 4 - 5

6. Gruzija 4 - 5 *že v osmini finala

