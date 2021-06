Bodo Luka Dončić in Mavericks izkoristili zaključno žogo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks bi se ponoči že lahko uvrstili v drugi krog končnice košarkarske lige NBA. Proti Los Angeles Clippers vodijo s 3:2 v zmagah, le še ena jim torej manjka, da končajo sezono zvezdniške ekipe iz Kalifornije. Moštvi sta na prvih petih tekmah prvega kroga "play-offa" zmagovali izključno v gosteh, Mavericks želijo tradicijo prekiniti v domači dvorani American Airlines Centre.

Še vedno odmeva izjemna predstava Luke Dončića na peti tekmi serije s Clippers, ko je Mavericks v dvorani Staples Center v Los Angelesu popeljal do pomembne zmage s 105:100. 22-letni Ljubljančan je zvezdniški zasedbi s Kawhijem Leonardom in Paulom Georgeom nasul 42 točk (in podelil 14 asistenc!), po tekmi pa celo potožil, da bi lahko igral še bolje.

Zmagovalca tega dvoboja v konferenčnem polfinalu že čakajo Utah Jazz, ki so s 4:1 v zmagah izločili Memphis Grizzlies.

Liga NBA, 4. junij (prvi krog končnice): 3:00, Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers /3:2/ // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

