Bo to nova okrepitev slovenskih prvakov?

Cedevita Olimpija, ki je v Eurocupu po osmih krogih še vedno brez zmage, naj bi svoje vrste po vrnitvi Klemna Prepeliča po poročanju Eurohoopsa dopolnila še s centrom Rašidom Mahalbašićem. 32-letni avstrijski reprezentant, ki se je rodil na Jesenicah, je nazadnje igral za španski Burgos, s katerim je pogodbo sklenil lani, pred tem pa je med drugim nosil dres Breogana, Monaca, Nymburka, Nižnega Novgorodnega in Oldenburga. V sezoni 2012/13 je igral tudi v evroligi, ko je bil član Asseco Prokoma.

