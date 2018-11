Bo Luka Dončić zaradi težav izpustil tekmo?

Za kakšno bolezen natančno gre pri Luki Dončiću, niso sporočili iz Dallasa. Če v Houstonu ne bo stopil na parket, bo to prva tekma v ligi NBA, ki jo bo moral zaradi višje sile izpustiti.

A je dober znak podatek, da se je skupaj s soigralci vendarle vkrcal na letalo. Pred tekmo se bo strokovni štab na čelu z glavnim trenerjem Rickom Carlislejem odločil, ali bo najboljšega košarkarja Dallasa poslal v boj z Raketami.

Luka je zaigral na 18 tekmah in je z 19,1 točke, 6,6 skoka in 4,3 asistence najboljši posameznik Teličkov, zato bi bila njegova odsotnost proti Houstonu velik udarec.

Pod vprašajem Dončić, Smith jr. in Powell

Pri Dallasu je prav tako pod vprašajem nastop Dennisa Smitha jr., ki ima težave z zapestjem. Takšen status kot Dončić ima tudi Dwight Powell (koleno), zagotovo pa ne bo na delu veterana Dirka Nowitzkega.

Ali bo igral, se bo odločil trenerski štab na čelu z Rickom Carlislejem. Foto: Getty Images

"Dober trening je opravil, zato sem optimističen," je Carlisle dejal o Smithu, ki si je na sobotni tekmi proti Bostonu zvil desno zapestje, v ponedeljek pa že bil na treningu.

Powell je na stranskem tiru že od prejšnje srede, tudi pri njem pa so vse bolj pozitivni znaki, da se bo lahko kmalu vrnil v pogon.

"Houston pomeni raznorazne izzive, ki nam jih ni še nobena ekipa v sezoni. Z Jamesom Hardnom in Chrisom Paulom imajo dva MVP-igralca, okoli njiju pa je zgrajena odlična ekipa. Dobro bomo morali igrati v obrambi," poudarja Carlisle.

Pri Dallasu upajo, da Paul še ne bo pripravljen

A bo morda delo nekoliko lažje, saj je pri Paulu napisana zvezdica za obračun z Dallasom. Težave ima namreč s stegensko mišico, sam pa je poudaril, da ne bo hitel z vrnitvijo na parket. Zato morda ne bo na delu niti ponoči.

James Harden (desno) bo proti Dallasu zagotovo igral, pri Chrisu Paulu (levo) pa je še vprašaj. Foto: Reuters

Dallas je v zadnjem obdobju bolj vroče moštvo kot Houston, ki je izgubil zadnje tri tekme, vse na gostovanju. Na domačih tleh imajo Rakete štiri zmage in štiri poraze. Zato pa je Dallas zelo slab na gostovanjih. Doma je pri osmih zmagah in le dveh porazih, na gostujočih tleh pa je v osmih tekmah zabeležil le eno zmago. Če bodo Dončić in druščina želeli napasti končnico, bodo morali podjetneje igrati tudi na tujih tleh. In že ponoči bo nova priložnost.