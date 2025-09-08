Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
18.15

51 minut

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 18.15

Še ena okrepitev za novega člana lige ABA

Bine Prepelič je novi član ljubljanske Ilirije

M. P.

Bine Prepelič | Foto FIBA

Bine Prepelič

Foto: FIBA

KK Ilirija, ki bo v novi sezoni igrala v prvi ligi ABA, je v svoje vrste pripeljala še enega košarkarja, ki je že nosil reprezentančni dres. To je center Bine Prepelič.

Robert Jurković
Sportal Robert Jurković po reprezentančni akciji odhaja v Ilirijo

Iz KK Ilirija so sporočili, da bo v novi sezoni njihov dres nosil Bine Prepelič. Štiriindvajsetletnik ima 200 centimetrov, svojo košarkarsko pot pa je začel v domači Slovenski Bistrici. Leta 2019 je podpisal prvo profesionalno pogodbo z domžalskim Helios Suns, v sezoni 2019 pa je bil kot posojen igralec že član Ilirije. Po sezoni 2022 se je preselil v Belgijo k Spirouju, prejšnjo sezono pa je bil član Cedevite Olimpije.

Bine Prepelič ima tudi reprezentančne izkušnje. Za člansko reprezentanco je zbral 15 nastopov, igral je tudi na SP 2023. Z reprezentanco U18 je osvojil bron na EuroBasketu 2019.

V Iliriji bodo v novi sezoni igrali trije zdajšnji reprezentanti, ki sodelujejo na EuroBasketu, Mark Padjen, Robert Jurković in izkušeni Edo Murić.

