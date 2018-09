Mirza Begić: Olimpija že dolgo ni imela tako talentirane ekipe #video

Tri tedne pred začetkom lige ABA klubi vstopajo v zadnji del priprav. Oba slovenska kluba Olimpija in Krka stavita na mladost, a brez izkušenj seveda ne gre. Pri Ljubljančanih jih ima zagotovo največ Mirza Begić, tudi iz velikanov kot so Rela, Olympiacos in Žalgiris in tudi zato bo moral 33-letnik moral pokazati več kot je v pretekli sezoni.