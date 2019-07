Lakers se krepijo: LeBronu pripeljali zvezdniško okrepitev

Od omenjene dvojice v klubu iz Los Angelesa veliko pričakujejo. Davis je šestkrat igral na tekmi vseh zvezd lige in je v povprečju dal več kot 23 točk na tekmo v sedmih sezonah za New Orleans, Pelicans, ki so ga kot prvega izbrali na naboru novincev leta 2012.

The resume speaks for itself.

Davis je z Jamesom igral tudi v reprezentanci ZDA, ki je leta 2012 osvojila olimpijsko zlato. Vodstvo Lakers je obenem potrdilo podpise pogodb še z nekaj igralci, med katerimi so Quinn Cook, DeMarcus Cousins in Danny Green.

DeMarcus Cousins je bil eden od tistih, ki so Davisa prepričali v selitev k Lakersom. Foto: Getty Images

Cousins je bil v Pelicans soigralec Davisa in ta ga je tudi prepričal, da se je pridružil Lakers. Cousins je bil štirikrat na tekmi vseh zvezd ter je za Sacramento, New Orleans in Golden State dosegel povprečno 21,2 točke in 10,9 skoka. Green je odigral 80 tekel v prejšnji sezoni za prvake lige Toronto Raptors s povprečjem na tekmo 10,3 točk, štiri skoke in 1,6 podaje. Cook pa je bil del zasedbe prvakov leta 2018, Golden State.

V New Orleans poslali Balla, Harta, Ingrama ...

Lakers so obenem v zameno za Davisa v New Orleans poslali Lonza Balla, Josha Harta, Brandona Ingrama, pravico do De'Andrea Hunterja, igralca s prvega kroga nabora lige, ter še za dodatni denar. Ta bo k Pelikans prišel iz ekipe Washington Wizards, ki je v tej veliki izmenjavi igralcev od Lakers dobila Isaaca Bonga, Jemerria Jonesa, Moritza Wagnerja in prednostno pravico do izbora v drugem krogu naslednjega nabora novincev.

