Zdaj je dokončno: košarkarska reprezentanca Grčije bo na bližnjem svetovnem prvenstvu na Filipinih, Japonski in Indoneziji igrala brez prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa. Ta je na Instagramu zapisal, da še ni povsem nared in je prisiljen izpustiti prvenstvo, ki se bo začelo 25. avgusta.

Giannis Antetokounmpo Foto: Reuters "Vsi vedo, da se moja strast in ljubezen do reprezentance nikoli ni in ne bo spremenila. Od konca sezone v ligi NBA sem svoje telo potiskal do skrajnih meja, da bi bil igralec, ki bi moral biti, da ekipi pomagam doseči zastavljene cilje. A po mesecih dela in številnih sestankih z zdravniškim osebjem je jasno, da nisem pripravljen tekmovati na ravni, ki jo potrebujem za udeležbo na SP," je zapisal grški zvezdnik ekipe Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo.

"To ni bila izbira, temveč edina možnost, da si zagotovim vrnitev na raven košarke, za katero sem si v svoji dosedanji karieri tako trdo prizadeval. Nad tem sem izredno razočaran, vendar je bila to odločitev, ki smo jo sprejeli skupaj z zdravniškim osebjem. Še naprej se bom trudil, da bom pripravljen na naslednji klic reprezentance. Osebni in ekipni končni cilj je uvrstitev na olimpijske igre leta 2024, zato mi bo v čast naslednje leto zastopati svojo reprezentanco."

V sklopu priprav na SP se je grška izbrana vrsta dvakrat merila tudi s slovensko. Obakrat so bili boljši Grki. Najprej so bili v Stožicah boljši z 98:91, v Atenah pa 88:77. Na tej tekmi jo je skupil tudi Vlatko Čančar, ki se je resneje poškodoval.

V skupinskem delu prvenstva se bo Grčija merila z reprezentancami ZDA, Jordanije in Nove Zelandije.