Košarkarji Južnega Sudana so bili na pragu morda največjega presenečenja sezone. Na prijateljski tekmi v Londonu so bili tik pred koncem na pragu zmage proti olimpijski reprezentanci ZDA, ki ji je šele v končnici zmago s 101:100 zagotovil zvezdnik LeBron James.

Devetintridesetletni James, vodilni strelec večne lestvice lige NBA, je v Areni O2 skupaj dosegel 25 točk, tudi odločilni koš osem sekund pred koncem.

Južni Sudan, ki bo prvič zaigral na olimpijskih igrah, je polčas dobil z 58:44, tik pred tem pa je razlika znašala celo 16 točk. Američani so zaostanek sicer izničili, a niso naredili odločilne razlike. Z delnim izidom 8:0 je Sudan iz zaostanka 92:99 na koncu prišel do vodstva s 100:99 in šele James je preprečil sramoto.

Koš Jamesa za zmago:

Reprezentanci se bosta srečali tudi v skupinskem delu olimpijskih iger, v isti skupini so še Srbi in Portoričani.

Kerr: Svoje naloge nisem opravil dobro

"Na koncu se je izšlo dobro za nas. Tekma je bila pomembna, da začutimo, kako bo v Parizu. Za nas je to dobra izkušnja in velik opomin, da je težko igrati proti tekmecem, ko je za njih dvoboj z ZDA največja izkušnja v življenju. Pričakovati moramo, da bodo vsi igrali tako," je po tekmi povedal trener ZDA Steve Kerr.

"Jaz svoje naloge nisem opravil dobro, saj ekipe nisem ustrezno pripravil. Nismo bili dovolj zbrani in to je moja krivda." Foto: Guliverimage

"Južni Sudan je igral odlično. Jaz svoje naloge nisem opravil dobro, saj ekipe nisem ustrezno pripravil. Nismo bili dovolj zbrani in to je moja krivda," je še dodal Kerr, Anthony Edwards pa je na vprašanje, kaj je bilo na koncu ključno za zmago, kot iz topa ustrelil: "LeBron James".

V Kamerunu rojeni Joel Embiid je k zmagi ZDA dodal 14 točk in sedem skokov, Anthony Davis, ki je vstopil s klopi, pa 15 točk in 11 skokov. Za Južni Sudan je 24 točk dosegel Marial Shayok.

Ekipi se bosta na olimpijskih igrah vnovič pomerili 31. julija.