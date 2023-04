Američan trčil v sodnika, grozi mu kazen #video

Na nedeljskih tekmah lige NBA se je v središču pozornosti znašel košarkar Atlante Dejounte Murray. Ta je po tekmi z Boston Celtics, ki so jo Hawks izgubili (121:129), jezno trčil v sodnika, nato pa so ga morali zaradi vzkipljivosti držati celo njegovi soigralci. Celotno dogajanje trenutno preiskuje vodstvo lige NBA.

Že prvi krog končnice lige NBA je postregel z nekaj incidenti razgretih košarkarjev, zadnji v vrsti, ki se je znašel med takšnimi, pa je Dejounte Murray. Ta je z Atlanto v nedeljo moral priznati premoč Bostonu, ki je s tem povedel s 3:1 v zmagah. Zaiskrilo se je že po zadnjem pisku sirene, ko se je Dejounte Murray približal enemu od delivcev pravice Gediminasu Petraitisu in se vanj namenoma na rahlo zaletel, zatem pa mu povedal še nekaj krepkih.

Sporni trenutek po koncu tekme:

Dejounte Murray bumps referee at the end of the Atlanta Hawks Boston Celtics playoff game 4 #nba pic.twitter.com/Km0DFU1gSM — mcbuckets (@creatorjordan23) April 24, 2023

Čeprav je vse skupaj trajalo le nekaj sekund, se razjarjeni Murray, ki je dosegel 23 točk, devet skokov in šest asistenc, še dolgo ni pomiril. Da bi se izognili nevšečnostim, so ga pri tem držali tudi soigralci. 26-letni Murray je sicer že lani, potem ko je vrgel žogo v sodnika, dobil 20 tisoč dolarjev kazni.

Nekaj ur po tekmi je novinar ESPN Tim Bontemps objavil, da so zaradi omenjenega dogodka v vodstvu lige začeli preiskavo glede spornega dejanja košarkarja Atlante. V vodstvu lige so že pred nekaj časa sprejeli ostre ukrepe za fizični stik s sodniki. Tako je oktobra lani zaradi podobnega incidenta eno tekmo prepovedi igranja dobil košarkar Celtics Grant Williams, podobno kazen pa bo verjetno dobil tudi Murray. Manjkal bi lahko na petem obračunu Atlante in Bostona, ki bo imel na naslednji tekmi že prvo zaključno žogo za uvrstitev v drugi krog končnice na vzhodu.

