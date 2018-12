Alena Omića bo vodil nekdanji hrvaški selektor Repeša

Repeša, ki je v svoji bogati trenerski karieri, v kateri je vodil Cibono, Tofaš, Fortitudo, Lottomatico, Benetton, Unicajo Malago, Cedevito in milanski Armani, je na svoji predstavitvi dejal, da je vedno težko prevzeti ekipo sredi sezone in da mu je prva naloga spoznati stanje in stabilizirati položaj ekipe.

"Pritegnila me je energija na tribunah in tudi pri igralcih. Če ta energija ni nadzorovana, lahko nastanejo težave. Moramo trdno stopiti na tla, let to nas bo pripeljalo, do zastavljenih ciljev, ti pa so visoki. V naslednjih dneh bom napravil analizo in poskušal ugotoviti, zakaj prihaja do oscilacij," je dejal Repeša, ki je bil po besedah predsednika kluba Dragana Bokana prva in edina opcija za novega trenerja in da se z njim ni bilo težko dogovoriti.

