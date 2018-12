34. rojstni dan LeBrona Jamesa: prepričan, da potrjuje znan pregovor

Eden največjih košarkarjev vseh časov LeBron James, ki je lastnik kar nekaj rekordov v košarkarskih statističnih rubrikah, danes praznuje 34. rojstni dan. Rodil se je v Akronu v ameriški zvezni državi Ohio. Mama Gloria je ob njegovem rojstvu imela komaj 16 let, oče Anthony McClelland takrat za očetovstvo ni bil preveč zainteresiran in ni bil nikoli del Jamesovega življenja.

203 centimetre visoki košarkar je današnji obračun z moštvom Sacramento Kings zaradi poškodbe dimelj sicer izpustil, ni pa izpustil priložnosti, da svoje soigralce (ti so pred domačimi navijači v dvorani Steples Centre v Los Angelesu zmagali z rezultatom 121:114) bodri tik ob igrišču.

Soigralci so Jamesu čestitali z zmago proti Sacramentu:

Sveže pečeni 34-letnik, ki si je za rojstni dan izbral nadvse vpadljivo opravo, si je znano rojstnodnevno pesem Happy Birthday zapel že pred prihodom v dvorano. Na družbenih omrežjih, kjer ima neverjetnih 111 milijonov sledilcev, pa je objavil tudi kratek video, v katerem javnosti razkriva, kako so mu čestitali domači.

Poleg voščilnice so mu poslali zabojček njegovih najljubših znamk vina. "Z leti postajam vse boljši," je dejal. "Mislim, da me čaka en nesramno dober rojstni dan," je namignil.

“Like fine wine, I feel like I’m getting better with age.”



Bron speaks on the birthday wishes 🍷 (via @KingJames) pic.twitter.com/3s7YYJOPwZ — Bleacher Report (@BleacherReport) December 30, 2018

Čestitke ob rojstnem dnevu medtem dežujejo tudi na družbenih omrežjih, vse najboljše je Američanu zaželel tudi nekdanji filmski igralec in guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger.

Po spletu kroži tudi Jamesova izjava iz dokumentarnega filma Več kot samo športnik (More Than An Athlete), kjer razkriva največji trenutek svoje športne kariere. "Zmaga v finalu lige NBA s Clevelandom po preobratu z Warriors je moj največji dosežek. Takrat sem postal največji," je dejal. Dodal je, da je ob zmagi v finalu in prvem šampionskem prstanu za Cleveland po dolgih 52 letih potočil tudi nekaj solza. James je sicer lastnik kar treh prestižnih prstanov (2012, 2013 in 2016) in treh nazivov najkoristnejšega igralca v finalu lige NBA.

LeBron is the 🐐, according to LeBron.



He explains why in the latest episode of “More Than An Athlete,” now available on E+: https://t.co/IC7r9xnNbJ pic.twitter.com/AoAGBmTZYn — ESPN (@espn) December 31, 2018

Športni portal ESPN je Jamesovih 34 let pospremil s 34 nepozabnimi trenutki iz njegove kariere:

Celebrating @kingjames' 34th birthday with 34 memorable moments 👑 pic.twitter.com/WeTgtIgvzq — ESPN (@espn) December 30, 2018

Čestitkam se je pridružil tudi legendarni Shaquille O'Neal, ki se je Jamesu zahvalil tudi za to, da je dober vzornik njegovim otrokom: