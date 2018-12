Čančar s trojko s sredine igrišča pokopal evroligaša #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trojka Vlatka Čančarja pri 1:25

Vlatko Čančar je 3:10 pred koncem tekme zadel trojko praktično s sredine igrišča za 74:65 in na široko odprl vrata San Pablo Burgosu do pomembne zmage (81:74), s katero je na sredini španske lestvice. Čančar je proti evroligaškemu moštvu igral 23 minut, s 13 točkami pa bil najboljši strelec svojega moštva. V statistiko je vpisal še štiri skoke in dve asistenci.

Real Madrid je v evroligaškem derbiju na gostovanju z 91:74 premagal Baskonio. Anthonyja Randolpha ni bilo v postavi, Klemen Prepelič pa je tekmo spremljal s klopi za rezervne igralce.

Luka Rupnik je moral priznati premoč Breoganu (95:98), za Fuenlabrado pa je dosegel štiri točke in zbral prav toliko skokov.

Barcelona Jake Blažiča je že v soboto premagala Obradorio (79:73), slovenskega košarkarja pa ni bilo v postavi.