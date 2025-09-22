A'ja Wilson četrtič najkoristnejša igralka ženske lige WNBA

Košarkarica ekipe Las Vegas Aces A'ja Wilson je še četrtič postala najkoristnejša igralka (MVP) rednega dela sezone severnoameriške lige WNBA, so sporočili v vodstvu tekmovanja.

Devetindvajsetletna Wilson, dvakratna olimpijska prvakinja z ekipo ZDA, je nagrado prejela že v letih 2020, 2022 in 2024 ter postala edina igralka, ki je bila štirikrat izbrana za MVP.

Letos je v povprečju dosegala 23,4 točke, 10,2 skoka in 3,1 podaje, s čimer je premagala rojakinjo Napheeso Collier, ki je Minnesoto popeljala do najboljšega izkupička redne sezone.

Wilson, sedemkratna udeleženka tekme zvezd All-Star, je z Las Vegasom dvakrat osvojila prvenstvo, ki poteka v senci lige NBA, in sicer v letih 2022 in 2023.

