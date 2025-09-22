Ponedeljek, 22. 9. 2025, 7.18
40 minut
A'ja Wilson četrtič najkoristnejša igralka ženske lige WNBA
Košarkarica ekipe Las Vegas Aces A'ja Wilson je še četrtič postala najkoristnejša igralka (MVP) rednega dela sezone severnoameriške lige WNBA, so sporočili v vodstvu tekmovanja.
Devetindvajsetletna Wilson, dvakratna olimpijska prvakinja z ekipo ZDA, je nagrado prejela že v letih 2020, 2022 in 2024 ter postala edina igralka, ki je bila štirikrat izbrana za MVP.
Letos je v povprečju dosegala 23,4 točke, 10,2 skoka in 3,1 podaje, s čimer je premagala rojakinjo Napheeso Collier, ki je Minnesoto popeljala do najboljšega izkupička redne sezone.
Wilson, sedemkratna udeleženka tekme zvezd All-Star, je z Las Vegasom dvakrat osvojila prvenstvo, ki poteka v senci lige NBA, in sicer v letih 2022 in 2023.
Preberite še: