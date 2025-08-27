Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K., STA

Nova stopnička v karieri Vanje Černivec v ligi WNBA #video

Slovenska košarkarska delavka Vanja Černivec je postala direktorica košarkarskega kluba Portland Fire.

Slovenska košarkarska delavka Vanja Černivec je postala direktorica košarkarskega kluba Portland Fire.

Foto: X/Portland Fire

Slovenska košarkarska delavka Vanja Černivec, ki je pred letom dni postala podpredsednica ameriškega košarkarskega kluba Golden State Valkyries in ga uspešno vodi v najmočnejši ženski ligi na svetu WNBA, ima nov izziv. Klub Portland Fire, ki se bo prihodnjo sezono pridružil WNBA, je za svojo prvo direktorico izbral slovensko strokovnjakinjo.

Kot je 43-letna Vanja Černivec dejala na predstavitveni novinarski konferenci kluba, bo ena njenih prvih nalog v vlogi športne direktorice poiskati ustreznega trenerja/ko. V klubu pa si želijo za igralke ustvariti okolje, kjer se bodo lahko uspešno razvijale.

Nekdanja košarkarica in pozneje trenerka in športna delavka Černivec bo redni del sezone končala pri Golden State Valkyries, 15. septembra pa bo prevzela dolžnosti v Portlandu, so zapisali na spletni strani lige WNBA.

"Vanja je vizionarka in prepričani smo, da bo pomagala razvijati klub. Kot glavna direktorica v tem novem poglavju za Fire prinaša izkušnje, integriteto in strast za napredek ženske igre, ki jih ta trenutek zahteva," je dejala solastnica kluba Lisa Bhathal Merage.

Pred nastopom funkcije pri valkirah je Černivec med letoma 2020 in 2022 delovala kot skavtinja za moštvo lige NBA Chicago Bulls, v Evropi je delovala tudi kot športna direktorica ženske ekipe London Lions, ki je 2023 osvojila evropski pokal.

V igralski karieri je nastopala za Maribor, Ježico in Triglav. Ob tem se lahko pohvali tudi z diplomo iz mednarodnih odnosov na ljubljanski Fakulteti za družbene vede.

