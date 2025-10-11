Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
11. 10. 2025,
9.16

WNBA Las Vegas Aces

Las Vegas Aces tretjič prvakinje WNBA

STA

Las Vegas Aces | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Košarkarice Las Vegas Aces so v petek onstran Atlantika osvojile tretji naslov prvakinj ženske ameriške lige WNBA v zadnjih štirih letih. Igralke iz Las Vegasa so v četrti tekmi finala v gosteh v Arizoni premagale košarkarice Phoenix Mercury s 97:86 ter s štirimi zmagami tudi potrdile naslov.

Aces pod vodstvom A'Ja Wilson so slavile v prvem finalu WNBA v zgodovini lige, v katerem so zmagovalke morale doseči štiri zmage. Košarkarice Las Vegasa so pred tem v polfinalu končnice premagale Indiana Fever s 3:2 v zmagah in v prvem krogu Seattle Storm z 2:1 v zmagah.

Košarkarice iz Phoenixa so v polfinalu premagale Minnesota Lynx (3:1), kjer igra tudi naturalizirana slovenska reprezentantka Jessica Shepard, in v prvem krogu končnice izločile lanske prvakinje New York Liberty (2:1).

Wilson, ki je osvojila nagrado za najkoristnejšo igralko rednega dela sezone (MVP), je dosegla 31 točk in devet skokov, poleg tega pa je v odločilni tekmi prispevala še štiri podaje in tri blokade.

V seriji proti Mercuryju je v povprečju dosegala 28,5 točke, 11,8 skoka in dve blokadi ter bila nagrajena tudi za MVP finala, kar je bilo njeno drugo priznanje. Chelsea Gray in Jackie Young sta prispevali po 18 točk ter skupaj 11 skokov in 12 podaj.

Asinje, ki so se ob prvem nastopu v ligi WNBA leta 1997 imenovale Utah Starzz, so svoj prvi naslov osvojile leta 2022 pod vodstvom takratne glavne trenerke Becky Hammon. Takrat so postale prva ekipa iz Las Vegasa, ki je osvojila naslov v eni od večjih ameriških profesionalnih lig.

Leto kasneje so postale prva ekipa WNBA v več kot 20 letih, ki je osvojila dva zaporedna prvenstva. Leta 2024 so jih v polfinalu končnice izločile košarkarice New Yorka, ki so nato osvojile naslov.

