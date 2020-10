Koronavirus kroji spored v ligi NHL: navijači ostali brez dveh posladkov

Severnoameriška hokejska liga NHL, v kateri kot član Los Angeles Kings vrsto let tekmuje slovenski zvezdnik Anže Kopitar, je za prihodnjo sezono odpovedala tako tekmo zvezd All-Star kot zimsko klasiko - hokejske tekme na prostem. Kot so danes sporočili iz vodstva lige, sta oba dogodka prestavljena zaradi koronavirusne pandemije

"Zaradi negotovosti, kdaj bomo lahko svoje navijače spet pozdravili na tekmah, je pametno, da tovrstna praznovanja prestavimo na leto 2022 ," je dejal podpredsednik lige Steve Mayer.

S tekmo na prostem med Minnesoto Wild in St. Louis Blues bi se morala 1. januarja 2021 na baseballskem stadionu Target Field v Minneapolisu začeti nova sezona NHL, konec januarja pa bi prvotno sledil še vikend All-Star v Sunrisu na Floridi.

Kljub odpovedim dveh velikih dogodkov pa je liga poudarila, da se še vedno drži cilja, da bi se nova sezona NHL začela 1. januarja in naj bi imela 82 tekem rednega dela ter končnico s 16 moštvi.

Liga NHL je minulo sezono po skoraj petmesečnem premoru zaradi koronavirusne pandemije končala avgusta in septembra v tako imenovanih karantenskih mehurčkih v Kanadi. Tekme so potekale brez gledalcev, zmage pa so se veselili hokejisti Tampa Bay Lightning, ki so v velikem finalu v Edmontonu s 4:2 v zmagah ugnali Dallas Stars.

